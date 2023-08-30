تحرير 215 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة في سوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، في يومي الثلاثاء والأربعاء، حملات مكثفة على المحلات والأسواق من مركز البلينا جنوبا إلى مركز طما شمالا، لضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 215 محضرا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي لأي مخالفات، ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت عن تحرير 215 محضرا تموينيا مختلفا.

حملات تموين على مستوى المراكز

وقال محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق بالمدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها، ما بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة المصدر، وتصرف وإيقاف وتجميع بنزين وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية منتهية الصلاحية.