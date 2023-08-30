تكثيف حملات الرصد الميداني لمنع التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسئولي مديرية الزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة، ببذل المزيد من الجهود وتكثيف حملات الرصد الميدانية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة المخالفات.

إزالة المخالفات في المهد

وأكد أنه لن يسمح بالتهاون في إزالة أي مخالفة في المهد، قبل أن تستفحل، ويصعب إزالتها مطالبًا باليقظة التامة من ومسئولي حماية الأراضي الزراعية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، وتكثيف حملات المرور الميداني لإحكام الرقابة والتصدي لظاهرة التعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وفرض هيبة الدولة.

جريمة مخلة بالشرف

وأوضح المحافظ أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف، وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة، مشددا على منع التعديات تمامًا والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة التعديات وكذلك أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

زيادة الرقعة الزراعية

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن قضية الأمن الغذائي تأتي على رأس أولويات عمل الدولة ولن نتهاون مع أى أحد يهدد أمننا الغذائي وسنزيل المخالفات على الفور على نفقة المخالفين.

إزالة فورية للمخالفات

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق للتصدي الحاسم لكل صور التعدي وأنه لا تهاون في ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالتها أولاً بأول وأهمية رصد المخالفات بشكل سريع والتعامل معها بإجراءات رادعة من إزالة فورية وتحرير المخالفات للمتعدين، وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوى.