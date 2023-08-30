حملات للتوعية من أخطار المخدرات على شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للتوعية من أخطار وأضرار المخدرات للمصيفين، برعاية وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية، بتكثيف العمل مع المصطافين بجميع شواطئ الجمهورية.

حملات للتوعية من أخطار وأضرار المخدرات للمصيفين بمصيف بلطيم

وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بكفر الشيخ، سلسلة من حملات التوعية المستمرة طوال فترة الصيف مع المصيفين بجميع شواطئ مصيف بلطيم بالتعاون مع مجلس مدينة مصيف بلطيم بقيادة هيثم عطية ،رئيس مجلس مدينة مصيف بلطيم.

وتنتشر حملات التوعية على طول الشاطئ، لرفع الوعي بخطورة مشكلة المخدرات والتوجيه لتلقي العلاج السري والمجاني الذي يقدمه الصندوق عن طريق الخط الساخن 16023.