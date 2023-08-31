المشاركون في مبادرة «أشبال مصر» الرقمية لطلاب المدارس: تعليم وترفيه

تحدث المشاركون في مبادرة «أشبال مصر» الرقمية لطلاب المدارس، التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة؛ لتنمية مهاراتهم، وتسهيل العمل لهم في مختلف المسارات الحياتية، عن أوجه الاستفادة التي اكتسبوها من هذه المبادرة التي كانت مختلفة ومفيدة بالنسبة لهم.

إحدى المشاركات والمتطوعات تدعى مريم سامح، قالت إن المبادرة التي نظمتها «حياة كريمة» شهدت حالة من النشاط والفرحة بين المشاركين، فضلا عن مهارات التواصل الفعال والعمل معا كفريق واحد.

مبادرة «أشبال مصر»

وقال أحد الشباب المشاركين في مبادرة أشبال مصر، إنه تعلم من المبادرة العمل في فريق واحد، ونجاح الفريق بالكامل معا، فضلا عن التعرف على أشخاص جديدة، وتطوير مهارات الاتصال والتواصل.

هدف المبادرة

واستهدفت مبادرة «أشبال مصر» الرقمية لطلاب المدارس، التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة؛ دعم الشباب بشكل كبير من خلال المشاركة في تلك المبادرة التي تساعدهم بشكل مختلف مع كيفية التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع دون الوقوع في أزمات وتصدي تلك المشاكل في بداية حياتهم العملية، فضلا عن إعداد جيل متميز من النشأ القادر على استشراف أفكار جديدة في كل المجالات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل.