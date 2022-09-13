عقد اختبارات لـ331 طالبًا من المتقدمين لمبادرة أشبال مصر الرقمية بأسيوط

انتهت جامعة أسيوط، من عقد اختبارات لـ331 طالبًا من المتقدمين لمبادرة أشبال مصر الرقمية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تساهم في اكتشاف مواهب الطلاب في الأعمار ما بين 12 إلى 17 عامًا من أجل اختبار العناصر المتميزة من طلاب المدارس في المهارات التكنولوجية، لتأهيلهم ليكونوا نواة لمجتمع رقمي يواكب التطور العالمي.

الاختبارات شملت 3 مستويات

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، في بيان له، إنه تم انعقاد جميع الاختبارات بصالات الامتحانات الإلكترونية في ظل توفير ما يلزم من إمكانيات تضمن إجراءها على النحو الأمثل.

تفاصيل الاختبارات

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور مؤمن طه المليجي، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور إبراهيم العوضي، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والتي شملت مجموعتين تم امتحان الأولى يوم 29 أغسطس الماضي على فترتين وتضمنت اختبار 299 طالبًا، أما المجموعة الثانية وتشمل 32 طالبًا فتم اختبارها يوم 10 سبتمبر الجاري، وذلك وفق القواعد المعلنة من اللجنة العليا المشرفة على مبادرة أشبال مصر حيث شملت الاختبارات 3 مستويات الأول إجباري والثاني والثالث اختياري، التي تتضمن اختبار معلومات IQ وIT لقياس مستوى كل طالب.