«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: انطلاق منتدى شباب العالم بمشاركة مبادرة حياة كريمة

أبرز برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية يارا مجدي، عدد جريدة الوطن الصادر اليوم الخميس 31 أغسطس 2023.

وسلط البرنامج الضوءَ على التقرير الذي نُشر في الصفحة الثانية من العدد، بعنوان «انطلاق منتدى شباب العالم بمشاركة مبادرة حياة كريمة».

وقال الكاتب الصحفي جمال عفيفي، إنّ منتدى شباب العالم شيء عظيم حيث يعمل على خلق مساحات كبيرة للشباب المصري وشباب العالم.

وأضاف عفيفي: «النسخ السابقة من المنتدى شهدت خروج أفكار كثيرة وإطلاق مبادرات عديدة جرى تنفيذه، وكان من ضمنها مبادرة حياة حريمة».

وتابع، أن حياة كريمة هي المبادرة الأعظم في تاريخ الدولة المصرية، حيث إنه مشروع عظيم لم يتم في مصر من قبل، حيث جرى الوصول إلى محافظات الجمهورية والقرى التي كانت مهملة لعقود طويلة.