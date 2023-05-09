«تحالف الأحزاب المصرية»: الملف الاقتصادي على رأس أولويات الحوار الوطني

أكد المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الحوار الوطني بارقة أمل لجمع شمل المجتمع، نحو كلمة واحدة تتبنى طريق الجمهورية الجديدة، وترسخ وحدة الشعب.

وضع رؤية شاملة تجاه كل محاور الحوار

وأوضح تيسير مطر في تصريحات لـ«الوطن» أن تحالف الأحزاب المصرية وضع رؤية شاملة تجاه كل محاور الحوار الثلاث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتطرح على مائدة الحوار فور بدء جلساته.

وأشار إلى أن التحالف بشكل عام يهتم بجميع المحاور كونها ذات أهمية للمجتمع المصري، لكن المحور الذي يحظى بأهمية كبرى هو المحور الاقتصادي، كونه يمس الجانب الحياتي والمعيشي للمواطن المصري بشكل كبير ويرتبط بشكل كبير به.

إعداد رؤية شاملة معنية بالملف الاقتصادي

وتابع: «قمنا بمشاركة خبراء اقتصاديون بإعداد رؤية شاملة معنية بالملف الاقتصادي تتمثل في معالجة المشكلات الاقتصادية، وطروحات من شأنها مساندة ودعم الاقتصاد القومي للبلاد»، وأعرب عن تفاؤله بجلسات الحوار المنتظر انعقادها خلال الأيام المقبلة، بأنها ستخرج بتوصيات من شأنها معالجة قضايا المجتمع.