رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«تحالف الأحزاب المصرية»: الملف الاقتصادي على رأس أولويات الحوار الوطني

كتب:

عمرو صالح
01:15 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية

المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية

أكد المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الحوار الوطني بارقة أمل لجمع شمل المجتمع، نحو كلمة واحدة تتبنى طريق الجمهورية الجديدة، وترسخ وحدة الشعب.

وضع رؤية شاملة تجاه كل محاور الحوار

وأوضح تيسير مطر في تصريحات لـ«الوطن» أن تحالف الأحزاب المصرية وضع رؤية شاملة تجاه كل محاور الحوار الثلاث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتطرح على مائدة الحوار فور بدء جلساته. 

وأشار إلى أن التحالف بشكل عام يهتم بجميع المحاور كونها ذات أهمية للمجتمع المصري، لكن المحور الذي يحظى بأهمية كبرى هو المحور الاقتصادي، كونه يمس الجانب الحياتي والمعيشي للمواطن المصري بشكل كبير ويرتبط بشكل كبير به.

إعداد رؤية شاملة معنية بالملف الاقتصادي

وتابع: «قمنا بمشاركة خبراء اقتصاديون بإعداد رؤية شاملة معنية بالملف الاقتصادي تتمثل في معالجة المشكلات الاقتصادية، وطروحات من شأنها مساندة ودعم الاقتصاد القومي للبلاد»، وأعرب عن تفاؤله بجلسات الحوار المنتظر انعقادها خلال الأيام المقبلة، بأنها ستخرج بتوصيات من شأنها معالجة قضايا المجتمع.    

اقرأ المزيد:

تحالف الأحزاب المصرية يشيد بقرار بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل

«تحالف الأحزاب المصرية»: قرار الرئيس بالعفو عن الغارمات يجمع شمل الأسر

«تحالف الأحزاب المصرية»: كتف في كتف جاءت في توقيت مناسب

تحالف الأحزاب المصرية: زيادة سعر توريد القمح خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

تحالف الأحزاب المصرية: زيادة الإنتاج الحل الأمثل لتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية
بقلم عمرو صالح