رئيس «صحة النواب»: إصابات متحور كورونا الجديد تتعافى خلال 3 أيام

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا توجد أي خطورة زائدة لمتحور فيروس كورونا الجديد «إيه جي 5» عن المتحورات السابقة، إلا أنه أكثر انتشارًا ولكنه ليس أعنف منها، وهو ضعيف جداً، لافتا إلى أن التعافي منه يكون خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر في المنزل، وأعراضه بسيطة تتمثل في الرشح أو التكسير في الجسم أو الالتهاب في الحلق وارتفاع درجة حرارة الجسم لدرجة أو نص درجة، مؤكداًُ أن أكثر من 90% من حالات الإصابة تتعافى تلقائيًا ماعداً أصحاب العوامل ذات معدلات الخطورة فإنهم يحتاجون إلى الأدوية ومضادات الفيروسات.

إصابات المتحور الجديد لا تحتاج للبقاء في المستشفى

و أضاف رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحالات المصابة والمعلن عنها بالمتحور الجديد لا تحتاج إلى دخول مستدام للمستشفيات أو الرعايات المركزة أو حتى الوفيات سواء في مصر أو خارجها، مشددًا: «لا داعي للقلق والمدارس والجامعات ستبدأ في مواعيدها المحددة»، موضحًا أنه يجب الالتزام والاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حال الشعور بأي أعراض للمرض حفاظاً على سلامة الآخرين والالتزام أيضًا بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.

هل التطعيمات مؤثرة؟

وبالنسبة للتطعيمات ضد فيروس كورونا فأوضح رئيس صحة النواب، أنه يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا، وبالنسبة لغير مطعمين يجب الإسراع والحصول على التطعيم للوقاية من أعراض المرض حال الإصابة، مؤكداً أن الوضع مستقر ولا توجد أي مشكلات بشأن متحور كورونا.