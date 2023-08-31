النائبة رشا إسحق: لقاء الرئيس مع وفد الكونجرس الأمريكي يؤكد قوة العلاقات

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوفد الكونجرس الأمريكي، والذي ضم شخصيات رفعية المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، من بينهما السيناتور ليندساي جراهام، عضو مجلس الشيوخ، و روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

لقاء السيسي بوفد الكونجرس

وأضافت في بيان لها اليوم، أن لقاء الرئيس السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي دليل على قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين في جميع المجالات، موضحا أن الحوار تطرق إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، والحديث عن زيادة الاستثمارات الأمريكية داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي مهمة في الوقت الحالي، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية شديدة الصعوبة، وما ينتج عنها من تحديات عالمية سواء فيما يتعلق بأزمة الطاقة والغذاء والتمويل ومواجهة الإرهاب، وغيرهما من التحديات العديدة.

إشادة وفد الكونجرس الأمريكي بالإنجازات في عهد السيسي

وأشارت إلى أن إشادة وفد الكونحرس الأمريكي بالإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي دليل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، رغم محاولات التشكيك البائيسة من الجماعات الإرهابية من آن إلى آخر.

وشددت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على أهمية تطرق الرئيس السيسي للحديث تطورات المفاوضات بخصوص السد الإثيوبي، وتأكيد حرص مصر إلى الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد مل وتشغيل السد بما يراعي مصالح وشواغل مصر والسوادن وإثيوبيا والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، مشيدة بتأكيد الرئيس على موقف الدولة المصرية الثابت والداعم للقضية الفلسطنية، وضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.