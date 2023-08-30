ناجي قمحة: زيارة وفد الكونجرس لمصر دليل على نجاح سياستنا الخارجية

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة إن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي الذي مثل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمصر تنقل صورة حقيقية وواقعية عن نجاح سياستنا الخارجية قائلا: «مصر بعد أن تم قبولها في عضوية البريكس تمكنت من إقامة علاقات متوازنة مع قوى العالم المختلفة».

مصر تقف على مسافة واحدة من كافة دول العالم

وأضاف «قمحة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»: «مصر تقف على مسافة واحدة من كافة دول العالم تُعلي من علاقاتها الخارجية من مصالحها التي تتشارك فيها مع الدول الكبرى في العالم، ومع الدول الاقليمية بعدف تحقيق المصلحة الوطنية المصرية وبهدف أن تتفهم كافة دول العالم مايحدث على الأرض المصرية».

الدولة المصرية حققت نجاحات في ملف إدارة سياستها الخارجية

وتابع: «هذه الزيارات لا ترتب بين يوم وليلة، وليست زيارة رد فعل بل يتم ترتيبها في الأعراف الدبلوماسية وفقا لتوقيتات محدد مسبقة، ونعيد التأكيد على أن الدولة المصرية استطاعت كسب ثقة قوة العالم الرئيسية.

وواصل ناجي قمحة: «الدولة المصرية حققت نجاحات في ملف إدارة سياستها الخارجية بتفرض على الجميع الاعتراف به، والربط في التوقيت للزيارة في غير محله لأن البيان الصادر عن الرئاسة المصرية أكد أن مصر تعيد الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية الممتدة إلي مدى طويل»