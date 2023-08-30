وزير الخارجية الأسبق: زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمصر لها أهمية كبرى

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمصر ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل أهمية كبيرة، وتأثير قوي على العلاقات بين البلدين.

وفد الكونجرس الأمريكي

وقال «العرابي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن لقاء وفد الكونجرس الأمريكي مع الرئيس السيسي مفيد لمصر، وقد شمل الحوار توضيح السياسة المصرية الخارجية، منوها بأن القاهرة تقترب من إجراء انتخابات رئاسية مهمة تحظى باهتمام دولي كبير.

التجمعات السياسية والاقتصادية

وتابع وزير الخارجية الأسبق: «بشأن التكتلات العالمية الجديدة فمصر لديها توازن دقيق مع القوى الكبرى والتجمعات السياسية والاقتصادية، مضيفا أن مصر استطاعت إدارة شؤونها الخارجية منذ عام 2020 بالتزامن مع التحديات العالمية وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا».

وعلق: «انضمام مصر لمجموعة بريكس، وتدخلها لحل أزمة السودان والقضية الفلسطينية وحضور وفد من الكونجرس الأمريكي، أمور تدل على قوة علاقاتها الخارجية».