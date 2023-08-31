«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» ندوة ببرلمان شباب كفر الشيخ

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة للشباب بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» بمشاركة 40 عضوا من أعضاء برلمان الشباب، ضمن فاعليات «صيف شبابنا»، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حوار مفتوح حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ أعضاء برلمان الشباب شاركوا اليوم فى حوار مفتوح حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الندوة التى أدارها الدكتور أحمد الشناوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة كفر الشيخ، وتناول فيها حقوق الإنسان في الدستور، والحريات الشخصية والعامة، وحقوق المواطن، والحرية الفكرية حرية العبادة، كما تطرق إلى الصراعات الدولية، ودور مصر والدول العربية، ومفهوم الدولة ومقوماتها، والسلطة ونظم الحكم في العالم، وجري فتح باب النقاش مع الشباب والرد على استفساراتهم.

إعداد حزمة من برامج التثقيف السياسي لأعضاء برلمان الشباب

أعدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ حزمة من برامج التثقيف السياسي لأعضاء برلمان الشباب خلال الخطة التي وضعت لمبادرة «صيف شبابنا» بمراكز شباب المحافظة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وبدأت باللقاء الحواري حول دور الشباب في التصدي للشائعات وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي ندوة «أتأكد قبل ما تشير»، وندوة خاصة للفتاة والمرأة بعنوان «دور الفتاة والمرأة في المجتمع»، والدوري الثقافي للمعلومات البرلمانية بمشاركة أعضاء مراكز الشباب.