«تضامن الدقهلية» تنظم ندوة تثقيفية لطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

كشف وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عن عقد اليوم ندوة تثقيفية لطلاب المعهد العالي للخدمه الاجتماعية بالمنصورة، ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة الاجتماعي، إذ جرى تنظيمها الخميس 20 يوليو داخل معسكر الشباب والرياضة بمدينة جمصة.

ندوة تثقيفية للشباب بالدقهلية

وأشار في بيان له إلى أن الندوة جرى عقدها اليوم بمقر معسكر الشباب والرياضة بجمصة بمحافظة الدقهلية تحت عنوان«دور الأخصائي الاجتماعي في تطبيق برامج ومبادرات الحماية والرعاية الاجتماعية» التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

برامج وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن الندوة تناولت التعريف بالبرامج التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات الحماية والرعاية، وتوضيح الدور الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي والإجراءات، وشروط الاستحقاق ومعايير الإقصاء.

وأضاف وائل عبد العزيز، أن الندوة انتهت من خلال عقد جلسة حوارية مع المتواجدين من الطلاب، وجرى فتح باب المناقشة في مختلف المحاور الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي والبرامج الخاصة بها، والرد على الأسئلة المقدمة من الطلاب.