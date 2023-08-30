رياضة كفر الشيخ: نسعى لتطوير مهارات أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ والنواب

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عطية محمد رمضان، عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ للمشاركة الفعالة في الموسم الجديد من برنامج «العباقرة قادرون باختلاف» ويُقدمه الإعلامي والروائى عصام يوسف.

اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير مهارات وثقافة أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ والنواب

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عطية محمد، عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، على المشاركة المتميزة بالحلقات التى أظهرت مستوى ثقافي متميز لعضو نموذج المحاكاة قدم خلالها نموذجاً يُحتذى لعضو البرلمان الذى يهتم بالقراءة والبحث ليثرى خلفيته المعلوماتية، مشيراً إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير مهارات وثقافة أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ والنواب على مدار العام من خلال برامج وفعاليات يُقدمها صفوة مدربى الوزارة.

برامج وفعاليات برلمان النشء والشباب بمحافظة كفر الشيخ

وتُعد مشاركة عضو نموذج المحاكاة هى المشاركة الثانية فى موسم برنامج العباقرة الذى يُمثل نموذج متفرد من أصحاب الإعاقة وأحد أعضاء برلمان الشباب البارزين، تُقدم برامج وفعاليات برلمان النشء والشباب بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.