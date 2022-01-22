«الصحة»: برامج تثقيفية لكبار السن للتوعية بالأنماط الغذائية والنفسية

قال الدكتور طارق عوض، مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان، والمدير التنفيذي لبرنامج الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، إن برنامج الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن مستمر، ويحتوي هذا البرنامج على العديد من الخدمات التي تعود للمواطن للحصول على أفضل خدمة صحية ونفسية والمخصصة لكبار السن، ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة الصح لتوفير كل السبل الصحية والنفسية لكبار السن في ظل جائحة كورونا.

الخدمات الطبية لكبار السن

وأضاف عوض، خلال فيديو تم بثه على موقع وزارة الصحة، أن من ضمن الخدمات المقدمة لكبار السن في برنامج الرعاية الصحية «الفحص الشامل» ويتم من خلال فحص الوزن والطول وحساب معدل كتلة الجسم ويتم قياس لضغط الدم وفحص للنظر فحص كامل للفم والأسنان، بالإضافة إلى الموجات فوق الصوتية للمنطقة البطن ورسم قلب.

أهمية الخدمات الطبية لكبار السن

وتابع المدير التنفيذي لبرنامج الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، أن هناك عدة خدمات أخرى يتم تقديمها من خلال المعمل حيث يتم مجموعة من الفحوصات الطبية مثل «فحص السكر- كوليسترول ودهون ثلاثية، فحص الدم الخفي في البراز» وهذه الفحوصات تكون إحدى الدلالات التي تساعد على الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

أهمية الصحة النفسية والغذائية لكبار السن

وأوضح عوض، أنه يتم عمل تقييم للحالة النفسية والغذائية لكبار السن، حيث يتم طرح مجموعة من الأسئلة على الشخص بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، وبناء على الإجابة سيتم تحديد حاجته إلى طبيب نفسي أم لا، بالإضافة إلى تقييم التغذية، حيث يتم التوصل إلى وضع الغذائي ووفقا للتشخيص هل يحتاج المريض لأخصائي تغذية أم لا.

برامج تثقيفية لكبار السن

واختتم المدير التنفيذي لبرنامج الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، أن هناك جلسات تثقفية للكبار السن ضمن برنامج الرعاية الصحية للكبار، حيث يتم توجيه العديد من النصائح المختلفة لهم لكيفية طرق المعيشة، ويتم تأهيل بعض الأشخاص لطرق الحياة السليمة التي تساعد على الوقاية من المخاطر التي تقع على كبار السن.