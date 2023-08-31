مصرع 16 وإصابة 3 في حريق التهم مبنى سكني بالعاصمة الفلبينية

قالت سلطات مكافحة الحرائق في الفلبين إن حريقاً اندلع في مبنى سكني بالعاصمة مانيلا، اليوم الخميس، مما أسفر عن مصرع 16 شخصاً على الأقل، وإصابة 3 آخرين، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

النيران تلتهم مبنى لسكن عمال شركة طباعة

ولم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع في خلال الساعات الأولى من فجر الخميس، حيث التهمت النيران المبنى المكون من طابقين، والمستخدم كمخزن ومأوى لعمال إحدى شركات الطباعة على الملابس.

وقال دوجلاس جوياب، المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني لإذاعة (دي.زي.آر.إتش)، إن ثلاثة نجوا بعد القفز من الطابق الثاني.

مصرع 37 عاملًا في مركز اتصالات وفرد أمن

ولدى الفلبين سجل متفاوت في تطبيق لوائح السلامة من الحرائق في المباني والمساكن والمكاتب، حيث أسفر حريق سابق داخل مركز للتسوق في مدينة دافاو جنوب البلاد، عام 2017، عن مصرع 37 عاملًا في مركز اتصالات وفرد أمن.

وفي مايو الماضي، اندلع حريق هائل في مبنى مكتب بريد مانيلا المركزي الأثري، مما أدى إلى تضرر المبنى بالكامل، دون الإعلان عن سقوط خسائر بشرية أو إصابات.