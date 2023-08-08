نشرة دولية.. كولومبيا تكافح المخدرات وإطلاق نار في الفلبين

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، كان من أهمها إعلان كولومبيا ضبط ألف و100 طن من الكوكايين خلال عام واحد، فيما لقى شرطي فلبيني مصرعه جراء إطلاق النار عليه من زميله في العاصمة الفلبينية «مانيلا».

وفي كولومبيا، ضبطت قوات الأمن في ضبطت ألف و100 طن من الكوكايين خلال عام واحد، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا، وفقا لما أعلنه رئيس البلاد جوستافو بيترو، خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الأولى لوصوله إلى السلطة.

وكولومبيا الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، المنتج والمصدر الرئيسي للكوكايين حول العالم، وتضم كولومبيا أكثر من 90% من «مزارع الكوكا» في العالم.

مصادرة 573 طنًا من الكوكايين

وأشار بيترو، إلى إتلاف مختبرات إنتاج المخدرات بارتفاع يقدر بنسبة 16% مقارنة بالفترات السابقة، وأضاف الرئيس الكولومبي، أن وكالات إنفاذ القانون الكولومبية، صادر خلال 2023 وحده، 573 طنًا من الكوكايين، أعلى رقم مسجل لنفس الفترة.

ونفذت وكالات وكالات إنفاذ القانون، على مدار عام، 290 عملية ضد الهياكل الإجرامية على الأراضي الكولومبية، ما أسفر عن احتجاز أكثر من 9 آلاف شخص، وفقا للرئيس بيترو.

إجلاء جميع أفراد طاقم الطائرة الصينية

وفي الصين، انزلقت طائرة شحن «بوينج 747» تابعة لشركة «طيران كاليتا» عن المدرج بعد هبوطها بـ«مطار نينجبو ليشه الدولي» بمقاطعة تشجيانج شرقي البلاد، دون وقوع أضرار واضحة بالطائرة.

وأشارت الشركة المشغلة للمطار الصيني، إلى إجلاء جميع أفراد الطاقم، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن حدوث وفيات أو إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي باكستان، أعلنت السلطات، اعتزامها تشديد إجراءات محاربة من يمارسون السحر والشعوذة وغيرها من الأعمال المتناقضة مع الشريعة الإسلامية، إذ توعدتهم بالعقاب وقالت الحكومة إن السحرة والمشعوذين يتسببون بمشاكل في العائلات ويثيرون نزاعات بين الزوجين ويلحقون أضرارا بمشاريع الأعمال.

مقتل شرطي جراء مشادة مع زميله في الفلبين

وفي الفلبين، لقي شرطي مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار داخل مركز للشرطة في العاصمة «مانيلا».

وقال قائد «شرطة تاجويج» بالعاصمة الفلبينية، روبرت بايسا، إنَّ شرطيا قتل زميله رميا بالرصاص بعد مشادة، مشيرا إلى إصابة ضابط شرطة آخر، حاول التدخل.

وأوضح بايسا، أنَّ ضابط شرطة ثالث أطلق النار على المشتبه به قبل إحكام السيطرة عليه، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

كوريا الشمالية تحذر من الرياح القوية والأمطار الغزيرة

وفي كوريا الشمالية، أصدرت السلطات، تحذيرات من الرياح القوية والأمطار الغزيرة والأمواج العاتية عبر مناطق البلاد، فيما جددت «بيونج يانج»، اليوم الثلاثاء، دعوتها لبذل جهود لتقليل الأضرار المحتملة من اقتراب «إعصار خانون»، قائلة إنَّ اقتصاد البلاد قد يتعرض لضربة إذا لم يُستعد لذلك بشكل كامل.

وأشارت صحيفة «رودونج شينمون» الرسمية في كوريا الشمالية، إلى دعوة السلطات، مسؤولي حزب «العمال الكوري الشمالي» الحاكم، إلى بذل جهود شاملة لحماية أرواح الناس وتنفيذ خطة السياسة الاقتصادية الخمسية للبلاد التي تم تبنيها في 2021.

وفي وقت سابق، قالت «وكالة الأرصاد الجوية» في كوريا الجنوبية، إنَّ من المتوقع اتجاه «إعصار خانون» نحو كوريا الشمالية خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة المقبلة بعد هبوطه على الساحل الجنوبي الشرقي لكوريا الجنوبية، يوم الخميس المقبل والتحرك عبر البلاد.

اقتصاديًا، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بنسبة 36.5% وبلغ 134.104 مليار دولار، وفقًا لما ذكرته إدارة «الجمارك » الصينية.