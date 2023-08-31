الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023.. خطوات بسيطة

يبحث العديد من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، وتوفر هذه الخدمة وزارة الخارجية للمواطنين والمقيمين، نظرًا لأن تأشيرة المملكة تجذب الكثير من الجنسيات المختلفة، الراغبة في زيارتها، سواء للعمل أو السياحة أو زيارة الأقارب.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

ووفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، إلكترونيًا لتوفير الوقت والمجهود، وذلك عن طريق خطوات بسيطة لا تحتاج سوء هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر مناسب.وفى التقرير التالي، تعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، وذلك باتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية. (https://visa.mofa.gov.sa/)- ابحث عن قسم تأشيرات أو خدمة الاستعلام عن التأشيرات في الموقع.

- اختر الخيار المناسب للاستعلام عن تأشيرة السعودية.

- حدد نوع التأشيرة التي تود الاستعلام عنها، مثل تأشيرة الزيارة أو تأشيرة العمل.

- قم بإدخال رقم جواز سفرك وتاريخ ميلادك في الحقول المخصصة.

- أكمل عملية التحقق من الكود الأمني المعروض.

- ستظهر لك صفحة تحتوي على تفاصيل تأشيرة السعودية المتعلقة بك، مثل مدة صلاحية التأشيرة وتاريخ الإصدار وتاريخ السفر، وغيرها من المعلومات المهمة.

شروط الحصول على تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

وهناك العديد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، وتأتي كالتالي:

- صلاحية جواز السفر.

- دفع الرسوم.

- صور شخصية: يجب أن تكون بحجم 6×4 سم مع خلفية بيضاء.

- تقديم المستندات المطلوبة: يجب على المتقدم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار التأشيرة، قد تشمل هذه المستندات نسخة من جواز السفر، ونموذج طلب التأشيرة، وشهادات العمل أو الدراسة، وغيرها من المستندات المطلوبة حسب نوع التأشيرة المطلوبة.

- دقة البيانات: يجب على المتقدم أن يكون دقيقًا في كتابة البيانات الشخصية الخاصة به، يتم التحقق من صحة ودقة هذه البيانات من قبل الجهة المسؤولة قبل إصدار التأشيرة.