صحف السعودية تفتح صفحة صلاح مجددا: الفرعون يوافق ووفد اتحادي في ليفربول

أفردت الصحف السعودية مساحات واسعة، لأبرز أحداث الساعات الأخيرة قبل إغلاق نافذة الانتقالات، في ظل التراجع الذي شهدته الأيام الأخيرة في الميركاتو السعودي الأقوى في تاريخ الدوري، وفشل الحصول على محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، بعد رحلة طويلة من المفاوضات.

محمد صلاح يوافق على الرحيل

رغم التأكيدات التي أرسلها ليفربول إلى اتحاد جدة بالطرق كافة، فإنّ محمد صلاح ليس للبيع سواء على لسان الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز، أو الصحف الموالية للفريق الإنجليزي إلى جانب وكيل اللاعب، لكنّ صحف السعودية لا تزال تُصر على أن المهمة اكتملت، والانتقال مسألة وقت.

صحيفة «الرياضية» السعودية، فجّرت مفاجأة بفتح ملف صفقة محمد صلاح مجددًا، وتأكيد أن جميع الاتفاقات والمحادثات اكتملت، واللاعب سيكون اتحاديًا قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما حصل اتحاد جدة على موافقة الفرعون المصري النهائية على الانتقال في الأيام المقبلة، في ظل الضغط المتواصل من قبل النادي السعودي على اللاعب ورفع قيمة الصفقة التي ستجعله أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

وأكدت الصحيفة أنّ محمد صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول ويورجن كلوب، إذ أشار إلى أنّه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة منهما.

ساعات قليلة تحسم انتقاله

الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل، يواصل إصراره على قدوم محمد صلاح إلى اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة أنّه كان أول من أخبر الجماهير السعودية بموعد انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، وشروط وجود الفرعون المصري في اتحاد جدة، وكتب: «كثر الكلام أنني اقصد بحضور محمد صلاح لنادي الاتحاد في الصيفية القادمة أو الفترة الشتوية، لا هذا غير صحيح، أنا أقصد هذه الفترة الصيفية التي ستنتهي بعد ساعات».

وفد من اتحاد جدة إلى ليفربول

صحيفة «المدينة» السعودية، سارت على النهج ذاته، وأكدت أن وفدًا سعوديًا ذهب إلى ليفربول من أجل حسم الصفقة قبل ساعات من إغلاق نافذة الانتقالات في أوروبا: «وفد مهم من الاتحاد سافر إلى ليفربول من أجل صفقة صلاح، الهدف هو إقناع جميع الأطراف (النادي وكلوب) بالسماح لصلاح بالرحيل».