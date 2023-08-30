تحذير من تساقط أمطار السعودية في جميع أنحاء المملكة

تزداد فرصة هطول أمطار السعودية في معظم أنحاء المملكة، حسب المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية الذي أكد أن هناك فرصة لاستمرار هطول الأمطار الرعدية في معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء السعودية.

أمطار السعودية قد تكون متوسطة إلى غزيرة

من المتوقع هطول أمطار السعودية من متوسطة إلى غزيرة في مناطق عسير وجازان، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة التي قد تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة، وقد تكون هذه الرياح مصحوبة بالأتربة والغبار، وقد يحدث جريان للسيول وتساقط للبرد، ويُتوقع أن تزداد غزارة الأمطار يومي الأربعاء والخميس.

المركز الوطني يحث المواطنين على متابعة قنوات التواصل لمعرفة حالة الطقس

وذكر المركز الوطني للأرصاد السعودية أن هناك العديد من أمطار السعودية من المتوقع أن تسقط في منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، بينما من المتوقع أن تشهد مناطق الرياض والقصيم وحائل ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة.

أهاب المركز بالجميع متابعة قنوات التواصل الخاصة به للحصول على المستجدات والمعلومات حول الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة، كما يدعو الجميع للامتثال لتعليمات الجهات المعنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.