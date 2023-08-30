وفد حزب المؤتمر يلتقي سفير السعودية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة

التقى وفد حزب المؤتمر، السفير السعودي بالقاهرة انطلاقًا من الإيمان بدور الأحزاب السياسية في تقديم رؤى وأفكار ومقترحات تسهم في تقديم حلول اقتصادية فعالة.

حزب المؤتمر

التقي الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، بالسفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة وذلك بحضور الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس الحزب، وأحمد عصام نائب رئيس الحزب، بمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

جاء ذلك انطلاقًا من الايمان بدور الأحزاب السياسية في تقديم رؤى وأفكار ومقترحات تسهم في تقديم حلول اقتصادية فعّالة، وتأكيد دعوة المستثمرين ورجال الأعمال من المملكة العربية لتقديم مزيد من الاستثمارات بمصر في ظل مناخ واعد للمشروعات، من خلال ما تم في السنوات الأخيرة وحرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفيره من بنية تحتية متطورة وتوفير مناطق صناعية حديثة تخدمها موانئ وتجهيزات لوجيستية حديثة وشبكة طرق بمواصفات عالمية.

مجلس الشيوخ

وأكّد الربان عمر صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ تقدير القيادة السياسية المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقدير كل أعضاء حزب المؤتمر، لدور المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً في العمل لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

من جهته، أكّد الدكتور السعيد غنيم استعداد حزب المؤتمر كحزب سياسي وله دور فعال من خلال هيئته البرلمانية في كلا من البرلمان ومجلس الشيوخ على تقديم كل الحلول والمقترحات وتسهيل دخول استثمارات السعودية الي مصر وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات.

وتمّ التوافق على أهمية ترتيب لقاءات دورية بين كلا من اللجنة الاقتصادية بالحزب ولجنة تمثل المستثمرين من المملكة العربية السعودية لشرح وتوضيح كل الرؤي المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية مصر العربية