تطور جديد في الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال.. يستكمل العلاج بالمستشفى

حرص الفنان حسام حسني، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال، الذي خضع لعملية قلب مفتوح، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حيث لازال محجوزًا داخل الرعاية المتوسطة.

وكتب حسام حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال، قائلًا: «اليوم أحسن بكثير من الأمس، وبدأ فى تناول الطعام، ونحن بانتظار نزوله لغرفه عادية وبدء الزيارة.. اللهم لك الحمد والشكر».

الشاعر عنتر هلال يستكمل العلاج في الرعاية المتوسطة

وكان الفنان حسام حسني، قد تواصل هاتفيًا مع الشاعر عنتر هلال، أمس الأربعاء، بشأن الاطمئنان على حالته الصحية، حيث قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يستكمل العلاج حاليًا في الرعاية المتوسطة، بعدما وجه الأطباء بخروجه من العناية المركزة، لافتًا إلى أنه سيعود إلى منزله خلال الأيام القليلة المُقبلة.