اسكتلندا تعلن تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة وسط ترقب عالمي

أعلنت اسكتلندا، اليوم الخميس، عن أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة BA.2.86 من فيروس كورونا، التي تتم مراقبتها عن كثب من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقالت هيئة الصحة العامة في اسكتلندا، وهي هيئة الخدمات الصحية الوطنية المسؤولة عن مراقبة وإدارة فيروس كورونا، إنه تم اكتشاف المتحور الفرعي من أوميكرون BA.2.86، المعروف بـ«ببيرولا» نتيجة التسلسل الجيني من عينة PCR تم جمعها في 16 أغسطس الجاري.

وأضافت الهيئة، أنهم عثروا أيضًا علي حالات أخرى من خلال اختبار مياه الصرف الصحي لكنها حذرت من أن هذا أقل موثوقية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد السلالة الجديدة في اسكتلندا، لكن اكتشفت بالفعل في إنجلترا والعديد من البلدان الأخرى بما في ذلك الدنمارك والولايات المتحدة وإسرائيل.

برنامج التطعيم الشتوي في اسكتلندا يبدأ في 4 سبتمبر

وبحسب شبكة «إل بي بي سي» البريطانية، من المقرر أن يبدأ برنامج التطعيم الشتوي في اسكتلندا في 4 سبتمبر المقبل، ولكن ستقتصر حالات الإصابة بفيروس كورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هذا العام بدلاً من جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اسكتلندا منذ بداية شهر يوليو الماضي، حيث أبلغت هيئة الصحة العامة في اسكتلندا، عن 1342 حالة في نهاية الأسبوع الجاري، حيث إن تقليص مراقبة الفيروس بشكل كبير في جميع أنحاء العالم منذ ذروة الوباء، زاد من فرصة ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا قد تصيب البشر بشكل أسرع.