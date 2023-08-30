إنجلترا تعمل على تسريع برامج اللقاحات خوفا من متحورات كورونا

قررت إنجلترا تقديم بدء برامج التطعيم ضد الإنفلونزا الخريفية وفيروس كورونا كخطوة احترازية بعد تحديد متحور جديد من فيروس كورونا «BA.2.86»، الذي تم العثور عليه في بريطانيا، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

فرع من متغير أوميكرون الخطير

وقال العلماء إن BA.2.86، وهو فرع من متغير أوميكرون، ومن غير المرجح أن يتسبب في موجة مدمرة من الأمراض الحادة والمميتة، بالنظر إلى الدفاعات المناعية المتراكمة في جميع أنحاء العالم من التطعيم والعدوى السابقة.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أن برامج التطعيم السنوية للفئات الأكبر سنًا والمعرضة للخطر ستبدأ قبل أسابيع قليلة مما هو مخطط له في ضوء البديل.

وقالت وزيرة الصحة، ماريا كولفيلد في بيان: «بينما يجمع علماؤنا الرائدون عالميًا المزيد من المعلومات حول البديل BA.2.86، فمن المنطقي تقديم برنامج التطعيم».

متى يبدأ برنامج التطعيم؟

واكتشف البديل لأول مرة في بريطانيا في 18 أغسطس وستبدأ اللقاحات في 11 سبتمبر، مع سكان دور الرعاية والأشخاص الأكثر عرضة للخطر لتلقي اللقاحات أولاً ولم يتم تصنيفها حاليًا على أنها «نوع من القلق» في بريطانيا، وقالت وزارة الصحة إنه لا يوجد تغيير في نصائح الصحة العامة الأوسع.

كما رصد البديل لأول مرة في الدنمارك في 24 يوليو بعد تسلسل الفيروس الذي يصيب مريضًا معرضا لخطر الإصابة بمرض شديد، وتم اكتشافه منذ ذلك الحين في مرضى أعراض أخرى، في الفحص الروتيني للمطارات، وفي عينات مياه الصرف الصحي في عدد قليل من البلدان.

إنجلترا بدون قيود على فيروس كورونا منذ فبراير 2022

وكانت إنجلترا بدون قيود على فيروس كورونا منذ فبراير 2022، وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي البريطانية، جيني هاريز، إنه من المتوقع ظهور متغيرات جديدة نتيجة التعايش مع فيروس كورونا.

وقال هاريز في البيان: «هناك معلومات محدودة متاحة في الوقت الحالي حول BA.2.86، لذا يصعب تقدير التأثير المحتمل لهذا المتغير بالذات».

وأضافت هاريز أنه مع جميع متغيرات فيروس كورونا الناشئة والمتداولة، سنواصل مراقبة BA.2.86 وتقديم المشورة للحكومة والجمهور كلما تعلمنا المزيد .