عاجل.. مقتل 8 أفراد شرطة في تفجير بشمال غرب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، قبل قليل، مقتل 8 من أفراد الأمن على الأقل، في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية بمقاطعة بنو، التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، شمال غرب باكستان، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» الإخبارية اليوم الخميس.

حادث مماثل قبل شهر

جاء التفجير الانتحاري في إقليم خيبر بختونخوا بعد شهر من وقوع هجوم مماثل في باكستان، أسفر عن مقتل 45 شخصاً، استهدف جمعية «علماء الإسلام»، وهو حزب سياسي ينتمي للتحالف الحاكم في البلاد.