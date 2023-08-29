«سلماوي»: صاحب مسرح رفض عرض «الجنزير» خوفا من تفجير الجماعة المتطرفة له

قال الكاتب والمفكر محمد سلماوي، إنه عندما نشر مسرحية الجنزير التي ألفها في تسعينيات القرن الماضي، وحصلت على أفضل مسرحية في افتتاح معرض الكتاب، وبدأ الناس يقومون بقراءتها، قال له أحد أصحاب المسارح إنه يخشى عرض المسرحية حتى لا يقوم الإرهابيون بتفجيره.

موقف الرئيس الأسبق مبارك

وأضاف سلماوي، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج الشاهد، على قناة إكسترا نيوز: «لم يكن هناك جائزة آنذاك، كنا نسلم على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على المسرح ثم ننزل، وكان هذا الأمر بمثابة الجائزة».

وتابع الكاتب والمفكر: «تحدثت مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن المسرحية وقلت له إنها مسرحية تعالج الأفكار المتطرفة، تحدثت معه لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق، وكان في الصف الأول فاروق حسني وصفوت الشريف وسألوني عن سر حديثي مع مبارك فقلت لهم إنه مهتم بالمسرحية، وبالفعل تم عرض المسرحية، واستمر عرضها في المسرح الحديث سنتين، وفاق نجاحها تصوري، فقد فشلت مرارا في شراء تذاكر لأصدقائي، فأصبحت أقوم بحجز الصف الأول للضيوف17».

بوابة إلكترونية على باب المسرح

وواصل: «الحراسة كانت قوية في المسرح ولأول مرة تم وضع بوابة إلكترونية على باب المسرح، وأرى أن التفاف الجمهور حول المسرحية هو الذي حماها لأنه كان من الصعب اختراق هذه الجماهير وارتكاب فعل معين ضد المسرحية».