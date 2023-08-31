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رسالة من ابنة الشاعر عنتر هلال بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح

كتب:

أحمد حسين صوان
07:32 م | الخميس 31 أغسطس 2023
عنتر هلال

عنتر هلال

حرصت «حنين» ابنة الشاعر عنتر هلال، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح قبل أيام، كما وجهت الشكر إلى من ساندها ودعمها خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتبت ابنة الشاعر عنتر هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «برجاء الدعاء لوالدي بالشفاء العاجل.. تم إجراء عملية قلب مفتوح يوم الاثنين الماضي، وتمت العملية بنجاح الحمد لله.. هو الآن في الرعاية المركزة للتعافي إن شاء الله.. شكرًا لكل من اهتم وحاول التواصل معنا.. دعواتكم».

حسام حسني: عنتر هلال بدأ يستجيب لتناول الطعام

وكان الفنان حسام حسني، قد كتب قبل قليل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تطورات الحالة الصحية  للشاعر عنتر هلال، قائلًا: «اليوم أحسن بكثير من الأمس، وبدأ فى تناول الطعام، ونحن بانتظار نزوله لغرفه عادية وبدء الزيارة.. اللهم لك الحمد والشكر».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.