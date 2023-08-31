غرفة السياحة: 5 آلاف جنيه رسوم تسجيل الشركات على بوابة العمرة

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار الاستعدادات النهائية لبدء موسم العمرة خلال العام الهجري الجديد 1445، فإن الغرفة تلقت خطابا من وزارة السياحة والآثار يتضمن قرار وزير السياحة والآثار بتحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة منظمة للعمرة خلال الموسم الحالي وذلك في إطار قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021.

الرسوم المقررة على كل شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة

وأضاف خلال الكتاب الدوري الذي جرى تعميمه اليوم على كافة شركات السياحة، أن الرسوم المقررة على كل شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة ستكون على النحو التالي:

1- 3000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونياً مع الوكلاء السعوديين على البوابة.

2 - 1000 جنيه رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة.

3- 1000 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة

الرسوم تحصل نقداً أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

وأشار أمين عام غرفة شركات السياحة، إلى أن تلك الرسوم تحصل نقداً أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدي المشار إليه، إذ سيتم إيداع تلك المبالغ بحسابات الغرفة بأحد فروع البنوك الآتية «البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة».