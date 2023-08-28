غرفة السياحة: انطلاق أولى رحلات العمرة 5 سبتمبر المقبل

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق يوم 5 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة تسابق الزمن حاليا للانتهاء من عمليات توثيق عقود وكالة العمرة وذلك حتى تستطيع تسيير رحلات العمرة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، موضحا أنه بمجرد توثيق تلك العقود ومراجعة برنامج العمرة عبر البوابة المصرية للعمرة فإنه يسمح للشركات بتسيير الرحلات.

نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة حاليا

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، لـ«الوطن»، أن نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة حاليا تبدو معقولة بالقياس بأن تلك الفترة هي بداية موسم، موضحًا أن أعداد المعتمرين سترتفع خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل والذى يحل به ذكرى ميلاد الرسول «صل الله عليه وسلم»، موضحا أن العديد من المواطنين المصريين يفضلون أداء مناسك العمرة خلال هذا الأسبوع.

أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن أسعار برامج العمرة لهذا العام لم تشهد أية زيادة عن العام الماضي، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي التي تبلغ مدتها نحو أسبوعين تبدأ حاليا من 25 ألف جنيه.