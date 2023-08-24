«غرفة السياحة»: ارتفاع الإقبال على العمرة بسبب توقف تأشيرات الزيارة

أكد حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إقبال المواطنين المصريين على السفر للعمرة بداية الموسم الجاري ستكون جيدة للغاية، بسبب تراجع نسب حصول المواطنين المصريين على تأشيرات الزيارة الشخصية، موضحًا أن عدد المواطنين الذين سافروا بتأشيرة الزيارة الشخصية الموسم الماضي تجاوز حاجز الـ800 ألف.

بدء إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة

وأضاف عنبي لـ«الوطن»، أن شركات السياحة بدأت اليوم الخميس، إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة لهذا العام، موضحًا أن غرفة شركات السياحة فتحت موقعها الإلكتروني لتقوم الشركات بإتمام عملية توثيق العقود، موضحًا أن عملية توثيق عقود وكالة العمرة بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية مستمرة حتى نهاية الموسم.

موعد انطلاق أولى رحلات العمرة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنه من المتوقع انطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام خلال الإسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن العديد من شركات السياحة لديها رحلات عمرة تم حجزها بالكامل وتنتظر فقط إنهاء إجراءات توثيق عقود العمرة، لتحديد مواعيد انطلاق الرحلات.