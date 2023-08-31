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نائب أمين «الأعلى للآثار»: افتتاح مسجد السيدة زينب قريبا بعد تطويره

كتب:

منتصر سليمان
07:44 م | الخميس 31 أغسطس 2023
رئيس الوزراء يتفقد عدد من المواقع الأثرية بعد ترميمها

رئيس الوزراء يتفقد عدد من المواقع الأثرية بعد ترميمها

أوضح الدكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن مصر تمتلك مجموعة من المرممين المحترفين كل في تخصصه، فهناك مرممون متخصصون في العناصر الأورجانيك ويوجد مرممون متخصصون في العناصر الأنأورجانيك، وهناك من يتعامل مع الحجر ومن يتعامل مع الطين ومع الطوب الأحمر.

عدد كبير من الخبراء والمرممين المصريين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على فضائية «دي إم سي»، أن قطاع المشروعات يضم إدارة مركزية للترميم تحوي عددا كبيرا جدًا من الخبراء والمرممين المصريين على كفاءة عالية جدا بالإضافة إلى مجموعة من المهندسين في قطاع المشروعات والآثريين كل في القطاع الخاص به، مشيرًا إلى أن هناك دورات يتم تقديمها للمرممين والأثريين والمهندسين في كل المجالات.

منشآت العمائر المصرية القديمة

وتابع: هناك مرممون في منشآت العمائر المصرية القديمة وهناك مرممون في العمائر القبطية ومرممون في العمائر الإسلامية، وعندنا مشروعان ضخمان، المشروع الأول مسار العائلة المقدسة والذي أوشك على الانتهاء والافتتاح، كما أن مسار آل البيت والذي يضم القباب و المساجد سواء كانت مساجد بها قباب رؤية أو قباب مدفون بها بعض الصحابة.

واستطرد: الرئيس السيسي مهتم جدا وكان بنفسه بيفتتح مسجد السيدة نفيسة وقريب هيتم افتتاح مسجد السيدة زينب واللي أوشك على الانتهاء.

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