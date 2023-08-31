«البترول»: نتابع المشروعات الجديدة لزيادة إنتاج البنزين محليا

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، زيارة إلى الإسكندرية، لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشروعات تكرير وتصنيع البترول، حيث تفقد الوزير شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، للوقوف على تقدم المشروعات الجديدة الجارية والمنفذة لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وخاصة من البنزين عالي الأوكتين.

وأكد الملا، أنّ التحديات التي واجهت الشركة تم التغلب عليها من خلال تنفيذ رؤية واضحة للمستقبل، تبنت تنفيذ خطط توسعية للوحدات الإنتاجية وخطط مستقبلية طموحة، مشيدا بالنتائج الجيدة التي تحققت خلال العام المالي 2023-2022 نتيجة الجهود المخلصة للعاملين بالشركة والتنسيق الكامل مع هيئة البترول في اطار استراتيجية متكاملة للوزارة.

ضرورة خفض تكاليف الإنتاج

ووجّه الملا بالاستمرار في العمل على خفض التكاليف، وجهود تعظيم الإنتاج من البنزين من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة الداعمة، ما يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد.

وتابع الوزير، عرضا توضيحيا من المهندس سيد الراوي، رئيس الشركة، عن المشروعات الجديدة، وتضم مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لوحدات الشركة من البنزين عالي الأوكتين، و‏مشروع الميثاناتور بالتعاون مع شركات إنبى وبتروجت و ISG‏ الإيطالية والذي تم الانتهاء منه بغرض الإسهام في تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى حفاظا على الموارد المائية وكأحد الإجراءات الفعلية للتنمية المستدامة والتوافق البيئي، علاوة على المشروع الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي لاستغلال فائض الهيدروجين كوقود للغلايات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والإسهام في توفير استهلاك الغاز الطبيعي، ونظام التحكم المتقدم في العمليات بالتعاون مع شركة أسبن تك الأمريكية، لتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية.

30% زيادة في إنتاج البنزين محليا

وخلال الجولة، حضر المهندس طارق الملا، اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023، واستمع إلى عرض من الكيميائي صلاح جابر، رئيس الشركة، في فترة العام المالي 2022-2023 تضمن أبرز مؤشرات الأداء والتي أظهرت التطور الملموس في المعدلات الإنتاجية للشركة من البنزين عالي الأوكتين خلال العام في إطار استراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث أنتجت الشركة من البنزين عالي الأوكتين بنوعيه 92 و95 نحو 1.9 مليون طن خلال العام بزيادة 130 ألف طن عن العام السابق بما يمثل نحو 30% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذا المنتج الحيوي.