اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «آخر أيام الصيفية.. السواحل منتعشة» 

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

شواطئ فى المدن الجديدة.. واستمرار التوافد على مصايف المحافظات الساحلية

«آخر أيام الصيفية.. السواحل منتعشة»

رئيس الوزراء: «مركز السيطرة» جزء من منظومة كبرى لإدارة الأزمات

الحكومة تحدد ضوابط لإقامة الأجانب.. ومهلة لتوفيق الأوضاع غير القانونية

«التحالف الوطنى» يطلق قوافل «ستر وعافية» فى كفر الشيخ

تقدم خدمات لـ30 ألف مستفيد بمشاركة 3 آلاف متطوع والقوافل تضم خدمات طبية فى جميع التخصصات

«البترول»: زيادة إنتاج البنزين محلياً لتقليل الاستيراد

«روح الشباب» فى مهرجان القلعة

تألق أحمد جمال ومصطفى شوقى.. والجمهور يتفاعل مع النجمين

«جمال»: أنا من المحظوظين بالمشاركة فى مهرجان القلعة هذا العام

«شوقى»: للمرة الأولى أقدم حفلاً بمهرجان القلعة وقناة «الحياة» تقوم بدور عظيم

أهلى وزمالك

«الأحمر» يرسل 33 لاعباً لـ«السوبر» وتعافى «إمام» وثنائى «الصليبى»

صرف جزء من المستحقات فى «الأبيض».. وحل أزمة «زيزو»

الصفحة الثانية

رسائل إلى الرئيس السيسي

المصرى لا يُلدغ من تجار الدين والحرية مرتين

«مدبولى» خلال التشغيل التجريبى لمركز «الطوارئ والسلامة»: الحلم أصبح حقيقة

رئيس الوزراء: منظومة واحدة تشارك فيها أجهزة الدولة للتدخل السريع أثناء الأزمات للحفاظ على الممتلكات وأرواح المواطنين.. والشبكة تسهم فى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه.. ومحافظ القاهرة: إنجاز ونقلة حضارية كبرى لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ

رئيس الوزراء يشهد تجربة حية للتعامل مع بلاغ بحريق.. وتغيير ماسورة مياه بـ«صلاح سالم» وميل بأحد عقارات مصر القديمة.. ويؤكد: الدولة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير بنية أساسية قوية فى المحافظات

تعاون بين «قناة السويس وميرسك» فى التحول الأخضر

وزيرة الهجرة وشباب المصريين بالخارج فى «المتحف الكبير»

«ربيع»: بحثنا العمل فى بناء القاطرات البحرية والترسانات وإعادة تدوير السفن

أعضاء «ميدسى»: فخورون بحضارة أجدادنا وسنروِّج للمتحف بين الأصدقاء

الصفحة الثالثة

شواطئ فى المدن الجديدة.. واستمرار التوافد على مصايف المحافظات الساحلية

«آخر أيام الصيفية» السواحل منتعشة

«الساحل والعلمين» مصايف تجذب المصريين والأجانب.. وحفلات فنية على مدار اليوم

«مخلوف»: زوّار من أوروبا وليبيا والخليج للاستمتاع بالمياه الكريستالية

«إسكندرية ومطروح» قبلة المصطافين للاستمتاع بجمال الشواطئ وعراقة المدن

رئيس «مطروح»: المصيف أهم مصادر دخل المحافظة.. والفنادق والقرى السياحية والشقق «كاملة العدد»

خبير سياحى: نسب إشغال الفنادق بالإسكندرية 100% ورئيس «إدارة السياحة»: 65 شاطئاً بالمحافظة

الصفحة الرابعة

«بلطيم».. ملتقى العائلات 6 شواطئ مجانية للزوار وشقق للإيجار بأسعار زهيدة

«فايد».. قبلة مواطنى القناة شاطئ هادئ بلا أمواج ويطل على بحيرات القناة.. والمدينة خالية من الزحام

«جمصة».. 18 شاطئاً بالمجان مصيف شعبى بأقل التكاليف.. و«فسحة على قد الإيد»

«المنصورة الجديدة».. عروس الدقهلية هدوء واستجمام للمصطافين بمدينة «الجمال»

«بورسعيد».. 6 كيلومترات حتى «بورفؤاد» متعة آمنة على شواطئ «المتوسط».. وفرق مدربة للإنقاذ

«العريش».. قلب سيناء دبكات من التراث السيناوى على الشاطئ طوال الصيف

الصفحة الخامسة

شواطئ «ذوى الهمم» «كراسى متحركة وعوامات».. ومرافقون لتسهيل الحركة

مصايف «اعرف بلدك» رحلات مدعمة من وزارة «الشباب» «إقامة وإعاشة وانتقالات»

مصيف اليوم الواحد «أكلة سمك على البحر وتغيير جو» لتحسين الحالة النفسية

«الغزى»: «أجمل قعدة قدام البحر حتى لو يوم».. و«الرزقى»: «الأمواج خفيفة.. ومحتاجين نشم هوا نضيف»

المصيف أحلى بـ«لمة الصحاب».. واستكشاف الأماكن.. وشحن للطاقة قبل العودة للعمل

«فاصل من السعادة» مبادرة نسائية للفرحة على شواطئ «الإسكندرية والسخنة والساحل الشمالى»

الصفحة السادسة

بُشرة خير الأهلى يرسل 33 لاعباً لخوض السوبر الأفريقى.. ويحجز مكاناً للمهاجم الأجنبى.. تعافى إمام عاشور وثنائى «الصليبى»

انفراجة مالية الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات لاعبيه.. واللجنة تحل أزمة «زيزو»

الملايين تحت أقدام اللاعبين «بريميرليج» يتصدر سوق الانتقالات بـ2.4 مليار يورو «روشن» الوصيف.. و«البلوز والزعيم» الأكثر إنفاقاً

قمة «أوروبية» نجوم دوريات العالم فى مواجهة الهلال والاتحاد على صدارة الدورى السعودى.. «نيمار» يظهر للمرة الأولى.. و«بنزيما» جاهز

الصفحة السابعة

«روح الشباب» فى مهرجان القلعة.. تألق وحيوية وتفاعل الجمهور مع «جمال وشوقى»

أحمد جمال: محظوظ بالمشاركة السابعة في المهرجان

مصطفى شوقى: دور عظيم لـ «الحياة».. وأشكر «المتحدة» على التنظيم

الصفحة الثامنة

نجاح ساحق للنسخة الأولى من «STARSCRAPERS» فى نورث سكوير مول بالعلمين الجديدة

تعاون فاق التوقعات بين «المتحدة للخدمات الإعلامية» و«كاونسل ماسترز» فى إقامة الحفل ومهرجان الدراما