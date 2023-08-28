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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. دعم غير محدود لشركات البترول العالمية والقطاع الخاص

كتب:

محمد عزالدين
08:24 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- دعم غير محدود لشركات البترول العالمية والقطاع الخاص

- «السيسى»: نتطلع للتعاون مع «بريتش بتروليوم» لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. ويوجِّه بزيادة الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين

- «مدبولى»: نستهدف زراعة مليونَى فدان ضمن خطط تحقيق الأمن الغذائى

- رئيس الوزراء: التوسّع فى مساحات الأراضى المستصلحة وتحسين إنتاجية الفدان

- قرارات جديدة لدعم الصناعة الوطنية

نواب وسياسيون: الحوافز الأخيرة تحقّق طفرة صناعية وترد الاعتبار للعملة الوطنية

 اتحاد المستثمرين: القرارات تجذب رؤوس الأموال الأجنبية

- الحكومة تعلن قيمة «أرض الحزب الوطنى» ومجمع التحرير

- مانجو الإسماعيلية «ريحة وحلاوة»

- سفراء العالم: «كرنفال ثقافى» يفتح الباب للتبادل التجارى.. وشعب الإسماعيلية كريم

- «النعومى» الأفضل عند الأوروبيين.. و«الصديقة» معشوقة فى «لندن».. و«العويس» مطلوبة فى الخليج

- «الهندى والكيت».. أحلى «مخلل مانجو» انتشر فى مصر وانتقل من الهند ومعروض للبيع طوال الموسم

- مهرجان القلعة «للمتعة عنوان»

- الأطفال رقصوا على أغنياته فى أمسية غنائية مميزة

- هانى شاكر يُسعد جمهوره فى حفل «كامل العدد».. والمهرجان يجمع كل طوائف الشعب المصرى

- نادية مصطفى: سعيدة بالغناء فى المهرجان «الزمن الجميل رجع تانى»

- أهلى وزمالك وصلاح

- الأحمر: رسالة تحذير من «كولر» للاعبين واتحاد الكرة يحسم الجدل حول معسكر المنتخب

- الأبيض: حلول جديدة للخروج من أزمة عدم القيد.. ومفاوضات مع «حامد وبن شرقى»

- الفرعون: «كلوب» يحسم الجدل حول انتقال «صلاح» للسعودية

 

الصفحة الثانية

- «شكرى» لـ«هانس»: ملتزمون بدعم الأمم المتحدة فى الأزمة اليمنية

- المبعوث الأممى لـ«صنعاء» يُثمِّن دور «القاهرة» فى استضافة الأشقاء ورعايتهم

- «الهلال الأحمر»: قافلة إغاثية لدعم الشعب السودانى

- تحمل 25 طناً وتضم مراتب وبطاطين ومستلزمات عناية شخصية

- «التعليم العالى»: إعلان نتيجة «تقليل الاغتراب» خلال 72 ساعة

- «الإنتاج الحربى»: نُصنّع 6 فئات من الأجهزة المنزلية وبجودة عالية

- «صلاح»: هدف «360 الحربى» تلبية احتياجات القوات المسلحة والأسرة المصرية

- «التموين»: مد فترة الأوكازيون ‏الصيفى حتى 30 سبتمبر المقبل

- «المصيلحى»: الإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة فى التصفية مقترناً ببيان القيمة الفعلية

-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: «سيدي الرئيس.. تحية وبعد»

 

الصفحة الثالثة

- حلم الـ100 مليار دولار صادرات.. يبدأ بتمكين الصناعة

- «بتوجيهات رئاسية».. قرارات جديدة لدعم الصناعة الوطنية

ومستثمرون: تكشف عن فهم واضح لاحتياجات القطاع

- «الصناعات النسيجية»: لدينا خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع ورفع نسبة المكون المحلى فى الإنتاج

- «مستثمرى العبور»: القرارات تيسير على المستثمر.. وخفض تكاليف الإنتاج وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلى ستؤدى لنمو الصادرات

- نواب وسياسيون: القرارات تحقق طفرة صناعية وترد الاعتبار للعملة المحلية

- «معتز»: تقلل الضغط على العملة الصعبة.. و«عوض الله»: تعمل على إنشاء مجمعات ومدن بمختلف المحافظات

- رئيس اتحاد المستثمرين: تجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتقضى على «البيروقراطية»

- د. محرم هلال: الدولة تسعى لتوطين الصناعات والنهوض بالاقتصاد فى ظل التحديات العالمية الراهنة

- لم يعد هناك عذر لأى مستثمر.. وقبل نهاية العام الحالى سيكون لدينا 5 مشروعات جديدة تُمول بالدولار

 

الصفحة الرابعة

-مانجو الإسماعيلية «ريحة وحلاوة»

- زيادة المبيعات 100%.. وتنشيط لسياحة البيئة واليوم الواحد

- رئيس رابطة المزارعين: بيع 50 طناً خلال يومين فى شوادر الإسماعيلية.. ومنسق المهرجان: الضيوف يشاركون المزارعين فى الحصاد

- السويس وأسوان على الدرب: مهرجانات بيع بنصف الثمن.. واحتفالات شعبية

- «صقر»: خضّرنا الظهير الصحراوى.. و«عطية»: ننتج 100 ألف طن سنوياً

- سفراء العالم: «كرنفال ثقافى» يفتح الشهية للتبادل التجارى مع مصر

- إندونيسيا: شعب الإسماعيلية لا مثيل له فى الكرم

 

الصفحة الخامسة

- «النعومى» الأفضل عند الأوروبيين و«الصديقة» معشوقة فى «لندن»

- «العويس» مطلوبة فى الخليج و«الفص» الأكثر رواجاً فى السعودية

- «السكرى» عشق المصريين أرخص الأنواع وأكثرها حلاوة

- «عبدالراضى»: أشجار السكرى تعتبر إحدى ركائز زراعة المانجو الأساسية بالإسماعيلية

- «الزبدية والتيمور» الأفضل للعصائر وتتحملان البرودة

- «الهندى والكيت» أحلى «مخلل» انتشر فى مصر وانتقل من الهند

- «شجيع»: مخلل المانجو من أهم الأصناف التى يتم بيعها طوال فترة الموسم

- محافظ الإسماعيلية: 27 مليون دولار قيمة الصادرات خلال 5 سنوات

- اللواء شريف بشارة: 30 شخصية دبلوماسية شاركت بالمهرجان.. وحققنا مكاسب كبيرة أهمها تنشيط السياحة

- صدرنا مانجو بـ5 ملايين و400 ألف دولار العام الماضى.. ونعمل على جذب استثمارات زراعية جديدة

 

الصفحة السادسة

- الدولة تحاصر «الكيانات الوهمية»

- تكثيف الحملات لإغلاق المقار غير المرخصة.. والتوسع فى الأنماط التعليمية

- «التعليم العالى»: غلق ومداهمة 370 كياناً بـ«الضبطية القضائية»

- الوزارة: على الطلاب التأكد من اعتماد المؤسسات.. و«عطا»: لجنة رصد الأنشطة التسويقية تواصل عملها على مدار الساعة

- خبراء وأكاديميون يحذرون: «سوس» ينخر هيكل العملية التعليمية

- «أبوالعينين»: وباء أصاب المنظومة ولابد من مجابهته.. و«رضا»: لها دور رئيسى فى تردِّى الخدمة.. و«خيرى»: يتم الترويج لها عبر السوشيال ميديا

 

الصفحة السابعة

- «لسنا فى نزهة».. رسالة تحذير من «كولر» للاعبى الأهلى فى النمسا.. الفريق يتدرب على فترتين يومياً.. والتجهيز لوديات الموسم الجديد

- أهلاً بالسوبر.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول البطولة المحلية بنظامها القديم

-الحل يقترب.. الزمالك فى طريقه للخروج من أزمة «القيد».. مفاوضات مع «حامد وبن شرقى».. وتحديد موعد انتخابات المجلس

- موقف الفرعون.. يورجن كلوب يضع حداً لتكهنات انتقال «صلاح» لفريق اتحاد جدة.. «فابريزيو» يسير فى نفس الطريق.. وجمهور «النمور» يحارب على حلمه

 

الصفحة الثامنة

- هانى شاكر يسعد جمهوره فى حفل «كامل العدد» بمسرح المحكى

- ونادية مصطفى تغنى لزمن الفن الجميل

 

 

 

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