اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. دعم غير محدود لشركات البترول العالمية والقطاع الخاص
كتب:
محمد عزالدين
08:24 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- دعم غير محدود لشركات البترول العالمية والقطاع الخاص
- «السيسى»: نتطلع للتعاون مع «بريتش بتروليوم» لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. ويوجِّه بزيادة الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين
- «مدبولى»: نستهدف زراعة مليونَى فدان ضمن خطط تحقيق الأمن الغذائى
- رئيس الوزراء: التوسّع فى مساحات الأراضى المستصلحة وتحسين إنتاجية الفدان
- قرارات جديدة لدعم الصناعة الوطنية
نواب وسياسيون: الحوافز الأخيرة تحقّق طفرة صناعية وترد الاعتبار للعملة الوطنية
اتحاد المستثمرين: القرارات تجذب رؤوس الأموال الأجنبية
- الحكومة تعلن قيمة «أرض الحزب الوطنى» ومجمع التحرير
- مانجو الإسماعيلية «ريحة وحلاوة»
- سفراء العالم: «كرنفال ثقافى» يفتح الباب للتبادل التجارى.. وشعب الإسماعيلية كريم
- «النعومى» الأفضل عند الأوروبيين.. و«الصديقة» معشوقة فى «لندن».. و«العويس» مطلوبة فى الخليج
- «الهندى والكيت».. أحلى «مخلل مانجو» انتشر فى مصر وانتقل من الهند ومعروض للبيع طوال الموسم
- مهرجان القلعة «للمتعة عنوان»
- الأطفال رقصوا على أغنياته فى أمسية غنائية مميزة
- هانى شاكر يُسعد جمهوره فى حفل «كامل العدد».. والمهرجان يجمع كل طوائف الشعب المصرى
- نادية مصطفى: سعيدة بالغناء فى المهرجان «الزمن الجميل رجع تانى»
- أهلى وزمالك وصلاح
- الأحمر: رسالة تحذير من «كولر» للاعبين واتحاد الكرة يحسم الجدل حول معسكر المنتخب
- الأبيض: حلول جديدة للخروج من أزمة عدم القيد.. ومفاوضات مع «حامد وبن شرقى»
- الفرعون: «كلوب» يحسم الجدل حول انتقال «صلاح» للسعودية
الصفحة الثانية
- «شكرى» لـ«هانس»: ملتزمون بدعم الأمم المتحدة فى الأزمة اليمنية
- المبعوث الأممى لـ«صنعاء» يُثمِّن دور «القاهرة» فى استضافة الأشقاء ورعايتهم
- «الهلال الأحمر»: قافلة إغاثية لدعم الشعب السودانى
- تحمل 25 طناً وتضم مراتب وبطاطين ومستلزمات عناية شخصية
- «التعليم العالى»: إعلان نتيجة «تقليل الاغتراب» خلال 72 ساعة
- «الإنتاج الحربى»: نُصنّع 6 فئات من الأجهزة المنزلية وبجودة عالية
- «صلاح»: هدف «360 الحربى» تلبية احتياجات القوات المسلحة والأسرة المصرية
- «التموين»: مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 30 سبتمبر المقبل
- «المصيلحى»: الإعلان عن ثمن السلع المعروضة فى التصفية مقترناً ببيان القيمة الفعلية
-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: «سيدي الرئيس.. تحية وبعد»
الصفحة الثالثة
- حلم الـ100 مليار دولار صادرات.. يبدأ بتمكين الصناعة
- «بتوجيهات رئاسية».. قرارات جديدة لدعم الصناعة الوطنية
ومستثمرون: تكشف عن فهم واضح لاحتياجات القطاع
- «الصناعات النسيجية»: لدينا خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع ورفع نسبة المكون المحلى فى الإنتاج
- «مستثمرى العبور»: القرارات تيسير على المستثمر.. وخفض تكاليف الإنتاج وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلى ستؤدى لنمو الصادرات
- نواب وسياسيون: القرارات تحقق طفرة صناعية وترد الاعتبار للعملة المحلية
- «معتز»: تقلل الضغط على العملة الصعبة.. و«عوض الله»: تعمل على إنشاء مجمعات ومدن بمختلف المحافظات
- رئيس اتحاد المستثمرين: تجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتقضى على «البيروقراطية»
- د. محرم هلال: الدولة تسعى لتوطين الصناعات والنهوض بالاقتصاد فى ظل التحديات العالمية الراهنة
- لم يعد هناك عذر لأى مستثمر.. وقبل نهاية العام الحالى سيكون لدينا 5 مشروعات جديدة تُمول بالدولار
الصفحة الرابعة
-مانجو الإسماعيلية «ريحة وحلاوة»
- زيادة المبيعات 100%.. وتنشيط لسياحة البيئة واليوم الواحد
- رئيس رابطة المزارعين: بيع 50 طناً خلال يومين فى شوادر الإسماعيلية.. ومنسق المهرجان: الضيوف يشاركون المزارعين فى الحصاد
- السويس وأسوان على الدرب: مهرجانات بيع بنصف الثمن.. واحتفالات شعبية
- «صقر»: خضّرنا الظهير الصحراوى.. و«عطية»: ننتج 100 ألف طن سنوياً
- سفراء العالم: «كرنفال ثقافى» يفتح الشهية للتبادل التجارى مع مصر
- إندونيسيا: شعب الإسماعيلية لا مثيل له فى الكرم
الصفحة الخامسة
- «النعومى» الأفضل عند الأوروبيين و«الصديقة» معشوقة فى «لندن»
- «العويس» مطلوبة فى الخليج و«الفص» الأكثر رواجاً فى السعودية
- «السكرى» عشق المصريين أرخص الأنواع وأكثرها حلاوة
- «عبدالراضى»: أشجار السكرى تعتبر إحدى ركائز زراعة المانجو الأساسية بالإسماعيلية
- «الزبدية والتيمور» الأفضل للعصائر وتتحملان البرودة
- «الهندى والكيت» أحلى «مخلل» انتشر فى مصر وانتقل من الهند
- «شجيع»: مخلل المانجو من أهم الأصناف التى يتم بيعها طوال فترة الموسم
- محافظ الإسماعيلية: 27 مليون دولار قيمة الصادرات خلال 5 سنوات
- اللواء شريف بشارة: 30 شخصية دبلوماسية شاركت بالمهرجان.. وحققنا مكاسب كبيرة أهمها تنشيط السياحة
- صدرنا مانجو بـ5 ملايين و400 ألف دولار العام الماضى.. ونعمل على جذب استثمارات زراعية جديدة
الصفحة السادسة
- الدولة تحاصر «الكيانات الوهمية»
- تكثيف الحملات لإغلاق المقار غير المرخصة.. والتوسع فى الأنماط التعليمية
- «التعليم العالى»: غلق ومداهمة 370 كياناً بـ«الضبطية القضائية»
- الوزارة: على الطلاب التأكد من اعتماد المؤسسات.. و«عطا»: لجنة رصد الأنشطة التسويقية تواصل عملها على مدار الساعة
- خبراء وأكاديميون يحذرون: «سوس» ينخر هيكل العملية التعليمية
- «أبوالعينين»: وباء أصاب المنظومة ولابد من مجابهته.. و«رضا»: لها دور رئيسى فى تردِّى الخدمة.. و«خيرى»: يتم الترويج لها عبر السوشيال ميديا
الصفحة السابعة
- «لسنا فى نزهة».. رسالة تحذير من «كولر» للاعبى الأهلى فى النمسا.. الفريق يتدرب على فترتين يومياً.. والتجهيز لوديات الموسم الجديد
- أهلاً بالسوبر.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول البطولة المحلية بنظامها القديم
-الحل يقترب.. الزمالك فى طريقه للخروج من أزمة «القيد».. مفاوضات مع «حامد وبن شرقى».. وتحديد موعد انتخابات المجلس
- موقف الفرعون.. يورجن كلوب يضع حداً لتكهنات انتقال «صلاح» لفريق اتحاد جدة.. «فابريزيو» يسير فى نفس الطريق.. وجمهور «النمور» يحارب على حلمه
الصفحة الثامنة
- هانى شاكر يسعد جمهوره فى حفل «كامل العدد» بمسرح المحكى
- ونادية مصطفى تغنى لزمن الفن الجميل