اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «معجزة توشكى».. شق الجبل لتحقيق التنمية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «معجزة توشكى» شق الجبل لتحقيق التنمية

- نجاح جهود استصلاح 200 ألف فدان.. و«ترعة جديدة» تُمهد لإضافة 400 ألف أخرى خلال عام

- الرئيس يفاجئ الإعلاميين بعد جولة «20 ساعة» فى المشروعات: مصر تسير على الطريق الصحيح.. وحققت الاكتفاء من الخضر والفاكهة.. وخطط لتوفير القمح والذرة ومحاصيل استراتيجية

السيسي:

- نستهدف الوصول بالمساحة المستصلحة والمزروعة لـ4 ملايين فدان خلال عام

- بدء زراعة 100 ألف فدان فى سيناء خلال أكتوبر

- نحاول استغلال كل نقطة مياه لصالح مصر والمصريين

- أشيد بدور الإعلام الوطنى المصرى الجاد فى بناء «الجمهورية الجديدة»

- «أبواليسر»: زرعنا 1.7 مليون نخلة.. و«عبدالسلام»: إنتاج 4 أصناف مانجو لأول مرة

- «عبدالجليل»: «توشكى» من أفضل أنواع الأراضى.. و«سيد»: نفذنا 135 كيلومتر ترع.. وطرقا بأطوال 600 كيلو

- حوافز وتيسيرات لدعم الاستثمار الصناعى وتمكين القطاع الخاص

- السيسي يوجِّه بتكثيف جهود تطوير الصناعة.. وتنشيط قطاع السياحة للوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2028

- مهرجان القلعة إقبال ومتعة وتنوع

- كبار نجوم الفن والغناء يشاركون فى الفعاليات

- فرقة «وسط البلد» تشعل أجواء «المهرجان» بأغانٍ تعبر عن أحلام الشباب

- هانى عادل: وضعنا بصمتنا مع الجمهور.. ومحمد باشا: نقدم دوراً تثقيفياً وتنويرياً

- سهرات غنائية حتى 7 سبتمبر و«الحجار وتوفيق والتهامى ومحسن» أبرز النجوم

- استئناف مفاوضات السد الإثيوبى: لا للخطوات الأحادية

- وزير الرى: استمرار الملء والتشغيل دون اتفاق يُعد انتهاكاً لـ«مبادئ 2015»

- العالم علمين.. الإبداع مستمر

- هانى شاكر: الشركة «المتحدة» نقلت فنوننا لكل بقاع العالم وإقامة مهرجان القلعة الحالى فكرة عظيمة

- طويت صفحة نقابة الموسيقيين من حياتى تماماً.. ولم أعد أتابع أخبار «بيكا وشاكوش»

- استعدادات القطبين

- الأهلى يجدد عقد «كولر».. ويتفق مع المهاجم الجديد

- الزمالك ينتظر تحديد موعد مباراة أرتا سولار بـ«الكونفيدرالية»

- «انبعاثات الطهى» البُخار فيه «سُم قاتل»

- توصيات من «البيئة» لتفادى الخطر.. أهمها تغيير الوقود المستخدم وتصميم المطابخ

الصفحة الثانية

-«معجزة توشكى».. «شق الجبل» لإحياء مشروع التنمية

- الرئيس يفاجئ الإعلاميين باتصال هاتفى بعد جولة «20 ساعة» بمشروعات الاستصلاح: «اطمئنوا.. مصر تسير على الطريق الصحيح»

- السيسي: مصر حققت «الاكتفاء الذاتى» من الخضر والفاكهة.. و«مشروعات ضخمة» لتوفير القمح والذرة ومحاصيل استراتيجية

- نستهدف الوصول بالمساحة المستصلحة والمزروعة لـ4 ملايين فدان خلال عام.. ونُجهز لبدء استصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة بتوشكى سنتوسع فى زراعة القمح بالموسم الزراعى الجديد اعتباراً من أكتوبر.. ونبذل أقصى جهد لاستكمال مسيرة الإنجاز وتحقيق نجاحات تضيف لقوة الدولة المصرية

- مشروعات الدولة متاحة للاستثمار فى البورصة للمصريين.. وتعاقدنا على مصنع لاستغلال جريد النخل فى صناعة الأخشاب وصناعات التمور بتوشكى

-30 ألف عامل ومهندس فى مهمة وطنية للتجهيز لمراحل التنمية الجديدة

«-سيد»: نفذنا 135 كيلومتر ترع.. وطرق ومدقات بأطوال 600 كيلو

- و«عبيد»: إعاشة كاملة وانتقالات للعاملين فى المشروع ومرافق متكاملة

- استصلاح وزراعة 200 ألف فدان فى المشروع: «الحلم يُصبح حقيقة»

- «أبواليسر»: انتهاء زراعة 1.7 مليون نخلة.. و«عبدالسلام»: زراعة 4 أصناف مانجو لأول مرة بمصر.. و«عبدالجليل»: توشكى من أفضل الأراضى

-الإعلاميون يوجهون الشكر لـ«الشئون المعنوية» لتنظيم جولة تفقدية لمشروعات توشكى التنموية

الصفحة الثالثة

-«الصحرا بتخضرّ»

- مشروعات الاستصلاح تتوسع: سد للفجوة وتحقيق لـ«الأمن الغذائى».. وتصدير للخارج

الصفحة الرابعة

- «انبعاثات الطهى».. البخار فيه «سُم قاتل»

- قائمة المخاطر وروشتة الحماية

- خبراء يرحبون بتبنِّى «البيئة» دليل «الهواء النظيف»: خطوة على الطريق الصحيح

الصفحة الخامسة

- أطباء: التهاب الشعب الهوائية والسرطان أبرز مخاطر التلوث

- «الشربينى»: المبانى التجارية والسكنية مسئولة عن 13٪ من انبعاثات «الاحتباس الحرارى»

- استشارى «صدر»: المصابات بـ«أنيميا أو قلب» الأكثر عرضة للاختناق فى المطبخ.. واللاتى يستخدمن الخشب والحطب للطهى يصبن بأمراض على المدى البعيد

- أستاذ عمارة: التصميم التقليدى للمبانى الخرسانية لا يسمح بالتهوية الطبيعية

- أيمن ملوك: التخطيط المثالى للمطبخ الصحى هو حجم غرفة النوم الرئيسية ومكانه «الجهة القبلية»

- استشارى طاقة: الفحم والخشب الأسوأ فى الطهى.. وشفط الأبخرة الراكدة من الأماكن المغلقة ضرورة

- «عزيز»: انبعاثات الطهى تولد غازات دفيئة تتصاعد إلى طبقات الجو العليا

- نسبة الوقود غير الملوث فى مصر مُرضية بفضل إحلال الغاز الطبيعى محل أنبوبة البوتاجاز

الصفحة السادسة

- مهرجان القلعة.. إقبال ومتعة وتنوع

- الفعاليات تستمر على مدار 14 يوماً بمشاركة كبار نجوم الفن والغناء وتُذاع على قناة «الحياة» حصرياً

- هانى عادل: «وسط البلد» وضعت بصمتها مع الجمهور.. وتعتمد على الموسيقى القديمة

- قائد أوركسترا «القاهرة»: نقدم دوراً تثقيفياً وتنويرياً

- سهرات غنائية يومية حتى 7 سبتمبر المقبل.. «ياسين التهامى وعلى الحجار ووليد توفيق وغالية بن على وهشام خرما ومحمد محسن» أبرز النجوم

- «كايروكى» تشعل أجواء «العلمين» بحفل كامل العدد.. والجمهور يهتف بكلمات أغنية «ريفو»

الصفحة السابعة

- هانى شاكر: مهرجان القلعة فكرة عظيمة.. و«المتحدة» نقلت فنوننا لكل بقاع العالم

- أقدم فناً سيعيش مع كل الأجيال.. وطويت صفحة نقابة الموسيقيين من حياتى تماماً.. ولم أعد أتابع أخبار «بيكا وشاكوش» ولا أشغل تفكيرى إلا بأسرتى

- حياتى ليس بها أسرار خاصة كثيرة.. و«الكبير ومروق» أغنيتان تلامسان مصطلحات الجيل الجديد.. وأقول لمن ينتقدهما: «دى أغنيات هزار وفرفشة»

- لم أتخصص فى تقديم الأغنيات الحزينة والدرامية.. ولكنى أحببت تصوير هذه النوعية من الأغانى فى إحدى فترات حياتى

- لست ضد مشاريع الذكاء الاصطناعى.. ولكن التقدم التكنولوجى أباح استغلال حقوق الغير.. ومحمد عبدالوهاب أجبرنى على غناء «من غير ليه» على المسرح

الصفحة الثامنة

- السويسرى مستمر.. الأهلى يجدد عقد «كولر» ويتفق مع المهاجم الجديد.. إصابة قوية تضرب عمرو السولية.. وعودة أكرم توفيق لمركز الظهير الأيمن

- قرار «البرتغالى».. «فيتوريا» يفكر فى إعفاء لاعبى «الأحمر» من ودية تونس

- سباق مع الزمن.. لجنة الزمالك تطلب مستندات القضايا لحل أزمة القيد.. وترقب موعد أول مباراة بالكونفيدرالية

- الراتب الأعلى.. «صلاح» على بُعد خطوة من الانضمام إلى اتحاد جدة.. وتحديد موعد انضمامه لمعسكر الفراعنة