اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: يجب التوصل لاتفاق ملزم حول السد الإثيوبي

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مباحثات «مصرية - أمريكية» لتعزيز التعاون الاقتصادى.. والرئيس لوفد «الكونجرس»: دفع الجهود الدولية ضرورة من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء وحدة «البريكس» للتعاون مع «التجمع»

منحة لأبناء الصعيد المتفوقين بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة القوات المسلحة

«سلة مصر فى العلالى»

«مدن طبية تخدم الملايين»

مدينة الدواء مزودة بأحدث التقنيات المتطورة وتضم مصنعين بـ 20 خط إنتاج.. وتطبق معايير عالمية

تطوير معهد ناصر: 8 مليارات جنيه لتدشين المدينة الطبية الأولى.. وزيادة السعة السريرية 1000 سرير

حضور تاريخى للفراعنة فى كأس العالم.. وحلم «الأولمبياد» يقترب

«العدوى»: صروح طبية عالمية.. و«المتينى»: 1٫3 مليون مريض يتلقون الخدمة فى مستشفياتنا

منافسة شرسة مع منتخبات القارة للقفز فى الترتيب العام

مهرجان القلعة.. «الإبداع حكاية كل ليلة»

المنتخب تنتظره مواجهات مصيرية لخطف بطاقة التأهل

«مصطفى حجاج يشعل أجواء الحفل بباقة من أغانى الزمن الجميل وسط تفاعل الحضور.. و«الأسطول» يمزج «الراى» باللون الصوفى ومذاق الجنوب.. و«بوركهارد» تبدع فى عرض مؤلفات غنائية بطابع إسبانىس

الصفحة الثانية

رسائل إلى الرئيس السيسى.. حديث الملفات الأربعة..!

«مهرجان القلعة».. سهرة إبداع فنى فى الليلة الخامسة

مصطفى حجاج يشعل أجواء الحفل بباقة من أغانى الزمن الجميل وسط تفاعل الحضور.. و«الأسطول» يمزج «الراى» باللون الصوفى ومذاق الجنوب.. و«بوركهارد» تبدع فى عرض مؤلفات غنائية بطابع إسبانى

«التنسيق»: 20 ألف طالب تقدّموا لـ«الثالثة»

انطلاق منتدى شباب العالم بمشاركة مبادرة «حياة كريمة»

47 جامعة أعلنت المشاركة فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات منها 27 حكومية و9 أهلية و11 خاصة

الفعاليات تشهد إطلاق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة

«الإسكان»: 778 مليون جنيه حجم الاستثمارات بـ«رشيد الجديدة»

الصفحة الثالثة

المدن الطبية «خدمات صحية للملايين»

«عين شمس ومعهد ناصر ومدينة الدواء» 3 مشروعات كبرى على مستوى الشرق الأوسط

«معهد ناصر»

مستشفيات جامعة عين شمس

مدينة الدواء «جيبتو فارما»

الصفحة الرابعة

52 مليار جنيه تكلفة مشروع «المدينة الطبية» وتطوير 10 مستشفيات لخدمة 3 ملايين مريض سنوياً

المرضى: الخدمة مجانية.. وما يحدث نقلة تُنهى «طوابير الانتظار»

مستشار الرئيس: نهدف لإنشاء بنية طبية وإدارية متطورة.. وتعميق التحول الرقمى فى العمل

د. عوض تاج الدين: مدينة عين شمس ترفع كفاءة القطاع الطبى.. وعلاج المرضى مجاناً أو برسوم رمزية

ورة.. وتعميق التحول الرقمى فى العمل

الصفحة الخامسة

«التخصصى».. أول مستشفى يفتتح وحدة روبوت جراحى.. ويضم 45 عيادة متخصّصة

«أحمد شوقى».. الأول بالشرق الأوسط لعلاج «السرطان والخرف»

«العبور» صرح التعامل الاحترافى مع الحالات الحرجة

«الطب النفسى» ثلث سكان القاهرة الكبرى مستهدفون بالخدمة

«السمنة والسموم» استقبال الحالات من جميع المحافظات

وزير الصحة الأسبق: الرئيس يرفع شعار «بناء الإنسان».. وتطوير القطاع الطبى نقلة حضارية

د.عادل العدوى: «المدن»صروح تضاهى مثيلاتها بالخارج والمبادرات الرئاسية ترفع المعاناة عن المواطنين»

الصفحة السادسة

8«مليارات جنيه لتدشين المدينة الطبية الأولى و17 ألف متر مساحة المبانى الجديدة على النيل»

رواد «ناصر»: خدمات طبية بأعلى جودة لجميع الأعمار على مدار الساعة

«عبدالكريم»: أجريت فيه عملية ناجحة استمرت 9 ساعات و«ابتهال»: يطبق أحدث البروتوكولات الدوليةتخدم الملايين»

د. محمود المتينى: القطاع الطبى بـ«عين شمس» سيصبح مدينة طبية رفيعة المستوى تضم تخصصات دقيقة

الصفحة السابعة

«الخانكة».. لصناعة أدوية «الضغط والسكر» وتضم 20 خط انتاج

الرئيس السيسى خلال افتتاح مدينة الدواء فى الخانكة «صورة أرشيفية»

«شاهين»: ستوفر خدمة الإسعاف الطائر والنهرى و«الغمراوى»: تعزز دخول مصر عالم السياحة العلاجية.. وأطباء: المدن الطبية تعتمد على الميكنة والتحول الرقمى

عضو «صحة الشيوخ»: توجيه استثمارات ضخمة بأكثر من 120 مليار جنيه لتحسين القطاع الصحى

د. صلاح البدرى: مدينة الدواء مركز إقليمى للصناعة

وحققنا الاكتفاء من «الأنسولين» محلى الصنع

الصفحة الثامنة

«السلة» فى العلالى

الماجيك يتألق.. إيهاب أمين ينشر سحره فى الفلبين.. وأبواب التاريخ تفتح أمامه

حضور تاريخى للفراعنة بالمونديال

منافسة مع منتخبات أفريقيا فى المرحلة الأخيرة لخطف بطاقة التأهل للأولمبياد

جاردنر وموسى.. «الدم بيحن»

رحلة احتراف مميزة لـ«باتريك وآدم» عادت بهما للجذور المصرية