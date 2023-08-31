أحمد عيسى خلال لقاء مع بعض السياح: مصر ترحب بضيوفها من كل دول العالم

التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم، بعدد من السائحين من مختلف الجنسيات خلال زيارتهم لمجمع الأديان، وذلك على هامش مشاركته رفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في افتتاح عدد من المواقع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

«عيسى» يتمنى للسياح زيارة ممتعة وتجربة سياحية متميزة بمصر

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى اليوم، أن وزير السياحة والآثار رحب بالسياحة الأجانب، معربًا عن أمنيته لهم بزيارة ممتعة وتجربة سياحية متميزة، مؤكدًا على أن مصر ترحب بكافة ضيوفها من مختلف دول العالم.

المقصد السياحي المصري يتميز بالعديد من الأنماط

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة إستعرض خلال حديثه مع السياح الأجانب تميز المقصد السياحي المصري بالعديد من الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية التي يمكن الاستمتاع بها خلال الزيارة الواحدة، معربًا عن أمنيته بأن يقوموا بنقل تجربتهم خلال زيارتهم لمصر لأصدقائهم وعائلاتهم وتشجعيهم على زيارتها.

ومن جانبهم، أعرب هؤلاء السائحون عن استمتاعهم بزيارة مصر وبالمواقع السياحية والأثرية بها، ولاسيما زيارتهم أمس لمنطقة آثار أهرامات الجيزة واستكمالهم اليوم لزيارة باقي معالم القاهرة الثقافية، مشيرين إلى رغبتهم في زيارة مصر مرة أخرى العام المقبل وخاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراءافتتح صباح اليوم، برج مأخذ سور مجري العيون وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودي بعد الانتهاء من مشروع ترميمها.