زاهي حواس: المتحف المصري الكبير هو الأعظم في العالم

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، موعد وتفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير، وأبرز الاكتشافات الأثرية الجديدة.

وأضاف حواس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث الآن في المتحف المصري الكبير شيء نفخر به جميعا، منوها إلى أنه يتم التخطيط لنقل الخيالة والجمالة بعيدا عن منطقة الأهرامات والمتحف الكبير تعظيما لمكانة الهرم والآثار التاريخية.

المتحف المصري الكبير أعظم متحف في العالم

وتابع زاهي حواس: «المتحف المصري الكبير أعظم متحف في العالم وأكبر مشروع ثقافي، وسيكون أفضل من متحف ميتروبوليتان، وموعد الافتتاح سيكون حينما يكون جاهزا تماما، وإعلانه بقرار من رئيس الجمهورية، وسيتم دعوة رؤساء دول العالم لحضور الافتتاح».

واستكمل: «هناك جولات في 6 دول أوروبية، وأخرى لليابان للحديث عن مصر والاكتشافات، وأفضل سياح تأتي لمصر اليابانيين والأمريكيين، وأن الاكتشافات الأثرية الجديدة ستكون عبر جهاز DNA، وذلك سيكون بحضور كبار علماء الأثار من مصر والدول الأخرى؛ لعدم التشكيك في نتيجة الجهاز».

اكتشافات أثرية ضخمة

أشار إلى أن هناك 240 بعثة أجنبية في مصر يعملون بجانب البعثة المصرية التي يقودها «حواس» و«وزيري»، معلقا: «خلال شهرين سيكون هناك اكتشافات أثرية ضخمة، عن مومياء نفرتيتي، وحقيقة موت توت عنخ آمون بالتسمم أم لا».