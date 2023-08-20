نائب وزير السياحة تشارك في افتتاح أحد الفنادق العائمة بأسوان

شاركت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار، في افتتاح أحد الفنادق العائمة في أسوان نيابةً عن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بحضور مسؤولين بإحدى الشركات العالمية المتخصصة في الرحلات البحرية والنهرية.

وفي كلمتها، أشارت غادة شلبي إلى الفرص الكبيرة للاستثمار في مصر، وخاصة في مجال السياحة داعية شركاء العمل الأجانب لمواصلة التعاون مع الشركاء المصريين لتقديم خدمات مميزة للسياح.

ويهدف الفندق العائم الجديد إلى زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر من خلال المسهمة في زيادة الطاقة الفندقية في مصر، كونه إضافة لمنتج السياحة الثقافية التي تعد من المنتجات السياحية الرئيسية في مصر لجذب شريحة كبيرة من السائحين من مختلف الأسواق المستهدفة.

من جهته قال تورستين هاجن، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للفندق العائم، إن مصر تعد مقصدًا سياحيًا مهما معربًا عن رغبة الشركة في زيادة استثماراتها في مصر في المستقبل.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بالمقصد السياحي المصري بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثلاث القادمة، وتخطط لتشغيل فندقين جديدين في العام المقبل.

نائب وزير السياحة تناقش عددا من المشروعات

وعلى هامش حفل الافتتاح، ناقشت غادة شلبي عددًا من المشروعات والمقترحات مع الرئيس التنفيذي لشركة المالكة للفندق العائم لزيادة استثماراتها في المقصد السياحي المصري.

الفندق يتميز بوحوج 41 كابينة

من جانبه، صرح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن الفندق العائم هو الرابع للشركة المالكة والثاني على التوالي في رحلات السياحة النيلية بين الأقصر وأسوان، ويتميز بـ41 كابينة فندقية ويقدم خدمات متميزة للنزلاء.