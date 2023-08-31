تدمير هواتف وزير الخارجية البريطاني ومرافقيه بالصين.. تعرف على السبب

بدأ جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، زيارة للعاصمة الصينية بكين، بدعوة من نظيره الصيني، وانغ يي، بهدف الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها بما يصب في المصلحة المشتركة لشعبي البلدين، ولاجراء مناقشات متعمقة حول العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

اجراءات أمنية مشددة بعد العودة من الصين

ومن المقرر أن يخضع وزير الخارجية البريطاني، والوفد المرافق له، لاجراءات أمنية مشددة بعد العودة من الصين، منها إتلاف هواتفهم المحمولة، ونزع الأقراص الصلبة من حواسيبهم المحمولة لتنظيفها.

ونقلت «روسيا اليوم» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الأمن السيبراني البريطاني سيتلف هواتف وزير الخارجية والوفد المرافق له وسينزع الأقراص الصلبة من حواسيبهم المحمولة لتنظيفها، حيث تلقى كليفرلي ومسؤولون آخرون تعليمات قبل الزيارة بعدم أخذ هواتفهم وحواسيبهم الشخصية معهم إلى الصين.

تسلموا هواتف محمولة لاستخدامها في الصين

وبحسب الصحيفة فإن وزير الخارجية وأعضاء الوفد تسلموا هواتف محمولة لاستخدامها في الصين على أن يتم اتلافها لاحقًا.

ويعتبر وزير الخارجية البريطاني الحالي هو أعلى مسؤول بريطاني يزور الصين منذ 5 سنوات حيث كانت آخر زيارة لمسؤول بريطاني رفيع المستوى هي زيارة وزير الخارجية الأسبق جيريمي هانت في يوليو 2018.