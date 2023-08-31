وزير الخارجية البريطاني: عزل الصين سياسيا سيكون خطأ

دافع جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، عن اجتماعاته مع كبار المسؤولين الصينيين، مؤكدا أن سياسة عزل الصين خطأ، مؤكدًا أنه يعتقد أن الصين تهتم حقًا بوجهات نظر المملكة المتحدة بشأن حقوق الإنسان.

وبحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، لم يتم تقديم أي مؤشرات على حدوث تغييرات في السياسة الصينية، مثل رفع العقوبات عن البرلمانيين في المملكة المتحدة، وتزامنت زيارته مع تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية البريطانية، والذي حث على عدم التسامح مطلقًا مع السياسات التي تمارسها.

أهمية وجود علاقة عمل عملية بين المملكة المتحدة والصين

وشدد كليفرلي على أن المملكة المتحدة «واضحة الرؤية» بشأن خلافاتها مع الصين وتهدف إلى إقامة علاقة عملية، وذكر أنّ عزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكون له نتائج عكسية، ومع اعترافه بالخلافات الأساسية، أكد أهمية وجود علاقة عمل عملية ومعقولة بسبب القضايا العالمية التي تؤثر على كلا البلدين.

وفي اجتماعاته مع المسؤولين الصينيين، سلط كليفرلي الضوء على المخاوف بشأن الأنشطة السيبرانية الخبيثة، والوضع في هونج كونج، واستقرار مضيق تايوان، وقضايا أخرى.

زيارة مؤجلة

كان من المقرر في البداية أن تتم زيارة كليفرلي في يوليو الماضي، لكنها تأجلت بسبب تغيير وزير الخارجية الصيني، بينما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على الاحترام المتبادل والتعاون من أجل تنمية العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية، أنّ المملكة المتحدة ستتبع زيارة كليفرلي بأكبر وفد تجاري لها منذ أربع سنوات، لحضور معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات.. وسيشارك في المؤتمر ما يقرب من 60 شركة ومنظمة بريطانية، وستكون المملكة المتحدة ضيف الشرف.