مصرع 4 وفقدان العشرات نتيجة فيضانات كارثية في الصين

أمر الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الاربعاء، بإجراء بحث شامل وإنقاذ للأشخاص المفقودين في كارثة الفيضانات الأخيرة في مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين، بعد أن لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، بينما تم اعتبار عشرات آخرين في عداد المفقودين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

مصرع 4 وفقدان 48 بفيضانات الصين

ودعا الرئيس الصيني إلى إجراء تحقيق شامل، وتعزيز مراقبة السلامة لضمان سلامة حياة الشعب وممتلكاته، إذ تسببت موجة من الأمطار الغزيرة، يوم 21 أغسطس الجاري، في وقوع كارثة طبيعية في موقع بناء على أحد الطرق السريعة، على طول نهر في محافظة جينيانج في ولاية ليانغشان ذاتية الحكم لقومية «يي» في سيتشوان.

وطلب «بينج» من مجلس الدولة إرسال فريق عمل لإجراء تحقيق شامل في الكارثة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عنها وفقاً للقانون، مضيفاً أنه يجب تعلم الدروس من الكارثة، وإجراء فحوصات شاملة لمعالجة المشاكل والمخاطر، والتأكد من أن جميع الأطراف المعنية تؤدي واجباتها بجدية.

عواصف عاتية تسبب فيضانات جديدة بالصين

وهطلت أمطار غزيرة على مقاطعة جينيانج الجبلية في مقاطعة سيتشوان يوم 21 أغسطس، لكن لم يتم الإبلاغ على الفور عن حجم الأضرار، وبعد مرور أكثر من أسبوع على هطول الأمطار، التي تسببت في حدوث فيضانات كارثية جارفة، قالت هيئة الإذاعة والتليفزيون المركزية الصينية (CCTV)، اليوم الأربعاء، إن عواصف عاتية تسببت في حدوث فيضانات جديدة، خلال الساعات الماضية، ضربت موقعاً لمعالجة الصلب، حيث كان يعمل به أكثر من 200 شخص.

وذكرت القناة التليفزيونية الرسمية أن الفيضانات تسببت في مصرع 4 أشخاص على الأقل، بحسب حصيلة أولية، وفقدان ما يزيد على 48 آخرين، في حين لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة، مشيرةً إلى أنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص للاشتباه في عدم الإبلاغ أو الإبلاغ الكاذب عن حادث يتعلق بالسلامة.