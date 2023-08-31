الصين تثير الجدل بخريطة رسمية.. ما قصة مناطق النزاع مع روسيا؟ (فيديو)

أثارت خريطة رسمية نشرتها الصين مؤخرا الجدل بشأن عدة مناطق متنازع عليها مع دول الجوار، لكنها تظهرها وفقا للخريطة منتمية إلى بكين، حيث نشرت الخريطة على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد الطبيعية الصينية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وتظهر جزيرة «بولشوي أوسوريسكي» الواقعة في نهر أمور جزءً من الأراضي الصينية.

وتنازعت الصين وروسيا على مطالباتهما بالجزيرة منذ القرن التاسع عشر، حتى اتفق البلدان على تقسيم المنطقة في معاهدة عام 2008، في حين أن المعاهدة أعطت الجزء الغربي من الجزيرة للصين، فإن الخريطة الجديدة تظهر الجزيرة بأكملها أراضي صينية.

كاتس: الخريطة الجديدة لن تساعد على الأرجح العلاقات الروسية الصينية

من جهتها سلطت مجلة «نيوزويك الأمريكية»، الضوء على تلك القضية، حيث قال أستاذ السياسة بجامعة جورج ميسون الأمريكية، مارك كاتس، إن الخريطة الجديدة لن تساعد على الأرجح العلاقات الروسية الصينية، موضحا أنه من المؤكد أن الكرملين يولي اهتماما وثيقا للخرائط الصينية، خاصة الرسمية منها، التي تنسب أراضي تابعة لدولة روسيا فعليا إلى الصين.

وأشار «كاتس» إلى حساسية الموقف الروسي، لأن موسكو أصبحت تعتمد بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية مع الصين نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب أزمة أوكرانيا، مرجحا أن يكون رد موسكو على هذه الخريطة الصينية الرسمية الجديدة بالمثل، بمعنى أن الحكومة الروسية ستشير إلى خريطتها الخاصة بشأن ما اتفقت عليه مع الصين عام 2008.

ولم تكن الجزيرة المذكورة المنطقة الوحيدة محل الخلاف في الخريطة، حيث تظهر أيضا ولاية أروناشال براديش ومنطقة أكساي تشين الحدودية، المتنازع عليها مع الهند، على أنها تابعة للصين.

الهند تعلق على خريطة الصين الحدودية: «سخيفة»

من جهتها أعلنت الهند أنها قدمت احتجاجا رسميا إلى بكين بشأن الخريطة، ووصف وزير الخارجية الهندي جايشانكار سوبرامانيام مطالبة الصين بالأراضي الهندية بأنها «سخيفة».