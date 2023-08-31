ورشة فنية بالمتحف البحري لذوي الهمم لتصميم نماذج لبعض القطع الأثرية

نظم القسم التعليمي بالمتحف البحري، اليوم الخميس، ورشة فنية لذوي الهمم، باستخدام مجموعة من الخامات ومنها الطين، لتصميم نماذج لعدد من القطع الأثرية المميزة الموجودة بالمتاحف، وفق بيان لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

تصميم نماذج للرموز المصرية القديمة باستخدام الورق

وأضاف بيان قطاع المتاحف، أن قسم التربية المتحفية بالمتحف البحري، نظم ورشة فنية لذوي الاحتياجات الخاصة، شملت استخدام أنواع وأشكال مختلفة من الورق، وذلك لعمل نماذج لأحد الرموز المصرية، بهدف تعليم الأطفال كيفية إعادة استخدام الخامات والاستفادة بها بجانب التعرف على أهم الرموز المصرية.

السماح لوسائل الإعلام بتصوير عدد من المواقع الأثرية

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم، أنه بمناسبة افتتاح كل من برج مأخذ سور مجري العيون وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودي، بعد الانتهاء من مشروع ترميمها، سوف يسمح للصحفيين والإعلاميين ومراسلي القنوات ووكالات الأنباء المحلية والعالمية بالزيارة والتصوير مجانا داخل هذه المواقع الأثرية الثلاث.

واحتفل اليوم متحف الإسكندرية القومي، بمرور 20 عاما على افتتاحه، حيث قررت إدارة المتحف فتح الدخول مجانا للزائرين المصريين والعرب، فضلا عن تنظيم مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية والتعليمية المتنوّعة لجميع الزائرين.