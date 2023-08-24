قطاع المتاحف يحتفل بالذكرى الـسادسة لافتتاح متحف روميل بمطروح

يحتفل قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار غدًا الجمعة، بالذكرى السادسة لافتتاح معرض روميل بمدينة مرسى مطروح بعد ترميمه، وإعادة العرض المتحفي به.

على شكل قوس.. ماذا تعرف عن كهف روميل؟

أوضح قطاع المتاحف، أن كهف روميل يعد أحد الكهوف الطبيعية بمحافظة مطروح، ويقع في جوف ‏الجبل على شكل قوس عند المنحدر الذي يطل على الشاطئ بجزيرة روميل، أمام الميناء الشرقي للمدينة.

ويرجع تاريخ الكهف إلى العصر الروماني، حيث استخدم كمخزن للقمح والشعير، لتصديرها إلى الولايات الرومانية، كما استخدم لإمداد السفن وتزويدها بالمؤن اللازمة لقربه من البحر.

الكهف استخدمه «روميل» لإدارة المعارك بالحرب العالمية

وأضاف قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، أن الجنرال الألماني إرفين روميل، والملقب بـ "ثعلب الصحراء"، إختار الكهف ليكون بمثابة مقرًا له وقلعة لإدارة القتال أثناء الحرب العالمية الثانية، ومهربًا إذا ساءت الأحوال في المعركة.

ولفت قطاع المتاحف إلى أن مانفيلد روميل، ابن القائد روميل، أهدى مجموعة من متعلقات والده للحكومة المصرية، عبارة عن أدوات حربية وخرائط للمواقع العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية.

كما تم تزويد المتحف في عام 1991 ببعض الأسلحة الصغيرة من مقتنيات ‏الحرب العالمية الثانية.

يشار إلى أن متحف كهف رومل تم افتتاحه عام 1997، وتم ضمه ليتبع المجلس الأعلى للآثار عام 1999، وأغلق للترميم عام 2010، وتم افتتاح المتحف بعد ترميمه وإعادة العرض المتحفي به في 25 أغسطس 2017.