«الساحل والعلمين» مصايف تجذب المصريين والأجانب.. وحفلات فنية على مدار اليوم

تجذب مدينة العلمين الجديدة الأنظار إليها من داخل وخارج مصر، فى ظل تمتعها بشواطئ عالمية من أنقى مياه البحر الكريستالية، والرمال الناعمة، والشواطئ البكر التى لم تستخدم من قبل، ويلتفت إليها الأجانب قبل المصريين، فى أكبر موسم سياحى تعيشه عاصمة السياحة فى مصر، وتفتح مزاراتها أمام جميع رواد العلمين من المصريين والعرب والأجانب، الذين جاءوا هذا الموسم للاستمتاع بالمزارات السياحية المطلة على شواطئ المدينة.

وتتنوع شواطئ مدينة العلمين الجديدة، حسب جمعة مخلوف، مدير شركة سياحية بالعلمين لـ«الوطن»، وهى ما بين شواطئ مجانية مفتوحة أمام جميع عشاق المدينة، وشواطئ خاصة تتميز بوجود جميع الخدمات عليها بالإضافة إلى إقامة حفلات شاطئية لفرق وفنانين وأنشطة متنوعة على مدار اليوم، وتتراوح أسعارها ما بين 200 و750 جنيهاً للفرد، تشمل رسوم الدخول والشماسى والخدمات على الشواطئ.

جميع الخدمات متاحة على شواطئ مدينة العلمين الجديدة، طبقاً لخالد صالح مدير مكتب تسويق سياحى، ويشمل ذلك منقذين وغطاسين، ومطاعم وكافتيريات، وشماسى وبرجولات فى ظل تميز بحرها بالمياه الكريستالية ذات الألوان السماوية الرائعة والتى تسر الناظرين، كإحدى أهم البقاع السحرية الجديدة والتى أصبح لها عشاقها من داخل وخارج مصر، حيث يتوافد عليها السياح من مختلف دول العالم، خاصة من أوروبا ودول الخليج وليبيا.

محمد إبراهيم، أحد المصيِّفين بالعلمين قال لـ«الوطن»: تتميز مدينة العلمين الجديدة بوجود لانشات بحرية ومسابقات على شواطئها وفى البحيرات البحرية المحيطة بها، وهو ما يجذب فئة كبيرة من رواد المدينة لزيارتها والاستمتاع بها وممارسة الألعاب البحرية الرائعة والتى تجذب الكثيرين إليها، كما خصص جهاز مدينة العلمين الجديدة على الممشى السياحى بطول شواطئ العلمين، مساراً للدراجات وآخر لذوى الهمم وكبار السن بجانب إنشاء برجولات تطل على الشاطئ من أعلى وكافتيريات صغيرة ومحلات وجبات غذائية سريعة على مسافات متقاربة لتوفير خدمات جديدة لرواد شواطئ المدينة.

يسرا محمود، إحدى المصيِّفات، قالت: «شواطئ العلمين حاجة تانية، أجواء مختلفة عن الإسكندرية ومرسى مطروح فهما يتمتعان بالأجواء الأسرية، لكن العلمين فى حتة تانية» على حد وصفها، «أجواء شبابية صاخبة تتمتع بالروح العالية، شواطئ بها دى جى وحمامات سباحة، وجيم، وحفلات ومستوى راقٍ من الخدمات، وعلى مدار اليوم أجواؤها متجددة، وعندما تتمشى تجد عمرو دياب ومحمد رمضان وفنانين وممثلين جانبك بيتمشوا، فهى مدينة لها شواطئ خاصة وطابع مميز لا يعرفه إلا من زارها».

وشهد الساحل الشمالى إقبالاً كبيراً على القرى وخاصة القريبة من مدينة الإسكندرية حيث تبدأ شواطئ الساحل الشمالى من الكيلو 21 إسكندرية مطروح وحتى الكيلو مدينة الضبعة، وأول قرى الساحل الشمالى من ناحية الإسكندرية قرية 6 أكتوبر التى تضم شاطئ النخيل الذى تتخطى نسبة الإشغال فيه أعلى معدلاتها لأنه يجمع ما بين طقس الساحل الشمالى وخدمات الإسكندرية ويقبل عليه المصطافون بشكل كبير جداً نظراً لرخص الأسعار فيه وخدمات وشقق وطعام.

ويقول حسام أبوشامة، مستأجر الشاطئ، إن سعر دخول الشاطئ مقسم على عدة قطاعات نظراً لمساحة الشاطئ الكبيرة وتبدأ تذكرة الدخول بـ10 جنيهات شاملة الدخول والخدمات وكرسى وترابيزة وشمسية واستخدام الحمامات ووحدات خلع الملابس وتذكرة بـ25 جنيهاً، وتذكرة الشاطئ السياحى 50 جنيهاً شاملة الخدمات إلى جانب مجموعة من حمامات السباحة للأطفال والكبار وتوافر كافة الخدمات التى يحتاجها المصطافون.

محمد أبوشامة، مستأجر الشاطئ، يقول: «زوار قرية النخيل لا يكتفون بالبحر فقط بل يسهرون على الكافيهات الموجودة على الشاطئ لأوقات متأخرة من الليل على أنغام الموسيقى وتعد هذه السهرات ما يميز القرية لذلك يزداد الإقبال على شاطئ النخيل وخاصة أن أسعار الإيجار فى قرية 6 أكتوبر لا تتعدى الـ500 جنيه وهو سعر مرتفع ولكن هذا بسبب زيادة الإقبال فالعادى لأسعار الشقق هو 250 جنيهاً والسهرات أسعارها منخفضة لذلك يجد المصطاف كل ما يريده لقضاء مصيف ممتع وإجازة سعيدة».

وتأتى قرية جامعة الدول العربية بالكيلو 61 وتعد آخر القرى التابعة للساحل الشمالى الواقع بنطاق محافظة الإسكندرية، حيث يستمتع بها عشاق الساحل، حسب ممدوح أحمد، مستأجر الشاطئ وحمام السباحة بالقرية، كما أن نسبة الإشغال تتخطى 50% فى وسط الأسبوع وتصل إلى 90% يومى الخميس والجمعة وتقدم فى القرية كل الخدمات واحتياجات المصطافين وبأسعار مناسبة.

ويصل إيجار الشاليه من 1000 جنيه حتى 1500 جنيه ومياه البحر فيروزية ويقضى المصطافون يومهم نهاراً على الشاطئ ومساءً يسهرون على حمام السباحة، ويتجولون فى القرية وتقام حفلات كل خميس وجمعة لزيادة متعة نزلاء القرية.

ويضيف خير الله بوحريمص أن أمن القرية وتنوع الخدمات المقدمة للمصطافين يزيد من نسبة الإقبال على قرية جامعة الدول العربية، يضاف إلى ذلك انخفاض أسعار الخدمات ومعظمها تقدم مجاناً لقاطنى القرية وبأسعار مخفضة للمصطافين ومرتادى القرية.