هبة عبدالغني بـ«لوك» جديد في مهرجان القاهرة للدراما: «العلمين مدينة الحياة»

خضعت الفنانة هبة عبد الغني، مؤخرا لجلسة تصوير جديدة بمدينة العلمين الجديدة بعد ظهورها بـ«لوك» جديد أثناء حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية.

هبة عبد الغني تظهر بـ«لوك» جديد

وكشفت هبة عبد الغني عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا بعدسة ياسر حماية، وعلقت عليها، قائلة: «من المدينة الساحرة العلمين الجديدة، مدينة الحياة».

النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

يشار إلى أن النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما شهدت بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث ضمت كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبدالعزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.

ويأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وإحدى الشركات المسؤولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول)ـ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.