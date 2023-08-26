صفاء أبوالسعود: مدينة العلمين رائعة وعالمية وبمثابة الحلم (فيديو)

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، زوجة الراحل الشيخ صالح كامل إن مدينة العلمين رائعة وعالمية، وهي بمثابة الحلم الجميل، موضحة أن زوجها الشيخ صالح عاش عمره كله عاشقا لمصر، وأول مسلسل أنتجه في حياته مسلسل مصري عام 1969، وتوالت الأعمال الفنية التي أنتجها، وقصة حبهما بدأت من مسلسل «غوايش» الذي أنتجه وهي كانت تشارك فيه.

احتضان مصر لمهرجان العلمين ومشاركة كل الجنسيات به أمر جيد

وأضافت الفنانة صفاء أبو السعود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سناء منصور والإعلامية سالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc» أن احتضان مصر لمهرجان العلمين ومشاركة كل الجنسيات به أمر جيد، إلى جانب تكريم شخصيات تركت بصمة في تاريخ مصر الفني، مشددة على أن زوجها كان يحب مصر وترك بصمة في مجال الانتاج الفني والاستثمار، فمصر كانت داخل قلبه، وكان يقول إن مصر كانت أول طبيب منها وأول مدرس منها، وكان يعشقها بكل تفاصيلها.

الشيخ صالح أول من فتح قنوات متخصصة بمصر

وتابعت الفنانة صفاء أبو السعود أن زوجها الشيخ صالح هو أول من فتح قنوات متخصصة بمصر، وهي شبكة قنوات «art»، وترك بصمة ودورا في الإعلام، موضحة أن ابنتها تسلمت الجائزة أمس بمهرجان الدراما عن والدها، ولكنها لا تمتلك جرأة والدها ووالدتها على المسرح.