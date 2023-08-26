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مراسلة إكسترا نيوز: «العلمين الجديدة» أصبحت مدينة الرياضة والفنون

كتب:

منى صلاح
10:13 م | السبت 26 أغسطس 2023
خلود زهران- مراسلة «إكسترا نيوز»

خلود زهران- مراسلة «إكسترا نيوز»

قالت خلود زهران، مراسلة «إكسترا نيوز»، إنَّ مدينة العلمين الجديدة بفضل نجاح المهرجان في نسخته الأولى «العالم علمين» صارت مدينة الفنون والرياضة، وبها كافة وسائل الترفية.

تنوع فعاليات مهرجان العلمين

وأضافت خلود زهران، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مهرجان العلمين يشهد تنوعاً كبيرًا في فعالياته، من مسرح الشارع والسينما، والفعاليات الترفيهية، والرياضية، والفنية، والثقافية، وحفلات غنائية.

حفل الرابر العالمي «راس»

وتابعت مراسلة إكسترا نيوز، أنَّ هذا الأسبوع قوي للغاية، قائلة: «نودع المهرجان بفعاليات قوية للغاية منها حفل الرابر العالمي الشهير راس، وسط حضور جماهيري كبير من الشباب وتفاعل قوي، والراب بشكل عام له قاعدة عريضة من الجمهور الشباب ومختلف الفئات العمرية».

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