وفد من وزارة الصحة يزور الشرقية لمتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفد من وزارة الصحة بإشراف الدكتور نصر محمد شوقي عضو المكتب الفني لمساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، وذلك مساء اليوم الخميس، بمكتب وكيل الوزارة، في زيارة إشرافية للمحافظة، في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومنسق المبادرات الرئاسية الصحية بالمديرية.

استعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة الشرقية

تناول اللقاء استعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة الشرقية، وعرض ما تم تحقيقه من مستهدفات بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالمحافظة، ومناقشة خطة عمل الفرق الطبية الثابتة والفرق المتحركة بالمبادرات المختلفة، التي تشمل مبادرة دعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، وتقديم الخدمات الصحية لكبار السن، والانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، والكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية، ومتابعة حالات العزل المنزلي، وفحص المقبلين على الزواج.

مناقشة خطة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية

كما تناول اللقاء مناقشة خطة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية بالإدارات الصحية التي تم المرور الإشرافي عليها اليوم من قبل عضو المكتب الفني، التي تشمل إدارات الإبراهيمية، وديرب نجم، وههيا، وأبوحماد، وعرض ما تم رصده من إيجابيات وسلبيات وعرض نقاط القوة ونقاط الضعف، كما تم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة بهذه الإدارات، والوقوف علي أي معوقات أو أي احتياجات لازمة لانتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية.

كما أشاد الدكتور نصر بما تم تحقيقه من إنجازات بالمبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية، وأداء عمل الفرق الصحية بها، وفحص وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال هذه المبادرات بالمحافظة.

تحسين الخدمة الصحية

وأوضح الأستاذ محمود عبدالفتاح محمد مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بأن هذه الزيارات تهدف إلي تحسين مستوى أداء العنصر البشري، وتحسين جودة أداء الخدمة الصحية، من خلال المرور علي مختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والوقوف على أي سلبيات من شأنها تحسين الجانب الفني والإداري في أداء العاملين، وحل المشكلات والتحديات التي تواجه انتظام سير العمل، ومعالجة أي قصور في أداء الخدمة الطبية، والوقوف على احتياجات المنشأة من تجهيزات طبية، والعمل علي دعمها، لتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطنين بمحافظة الشرقية.